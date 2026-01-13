Φως αναμένεται να ρίξει στην υπόθεση εξαφάνισης – θρίλερ ο 58χρονος άνδρας ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αστυνομικές Αρχές σήμερα (13/1), και συγκεκριμένα στο αστυνομικό τμήμα του Ρίου. Η εμφάνισή του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι ο άνδρας, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο, στο οποίο συνομιλούσε με τη 16χρονη Λόρα, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, αγόρασε από την ανήλικη ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, με το αντίτιμο των 210 ευρώ, και η συνομιλία τους έγινε μέσα από τα social media καθώς η 16χρονη είχε βάλει αγγελία πώλησης της συσκευής, την οποία φέρεται να αγόρασε ο μέχρι τώρα, «μυστηριώδης άντρας». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 58χρονος δεν έχει απασχολήσει ουδέποτε τις Αρχές, για κανένα λόγο.

Το φωτογραφικό ντοκουμέντο πριν χαθούν τα ίχνη της

Λίγο πριν από την εμφάνιση του 58χρονου, όλοι μιλούσαν για ένα νέο στοιχείο που είχε έρθει στο φως. Επρόκειτο για μια φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, η οποία καταγράφει τη 16χρονη λίγο πριν την εξαφάνισή της. Στο επίμαχο στιγμιότυπο, η Λόρα φαίνεται να συνομιλεί με έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος συνοδεύεται από ένα ανήλικο παιδί, που πιθανολογείται ότι είναι κόρη του.

Η ανήλικη διακρίνεται να φορά τη σχολική της τσάντα και να συνομιλεί ήρεμα με τον άνδρα, χωρίς να προκύπτουν ενδείξεις έντασης ή εξαναγκασμού. Η συνάντηση φαίνεται σύντομη, ωστόσο έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς πρόκειται για μία από τις τελευταίες καταγεγραμμένες επαφές της.

Ο άνδρας λοιπόν που διακρίνεται αμυδρά στη φωτογραφία της ΕΛΑΣ, είναι ο ίδιος που όπως φαίνεται, που παρουσιάστηκε σήμερα στις Αρχές, με δική του πρωτοβουλία, βοηθώντας στη διαλεύκανση του «μυστηρίου», τουλάχιστον όσον αφορά στον ίδιο.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το ίδιο υλικό, η 16χρονη αποχωρεί από το σημείο επιβιβαζόμενη σε ταξί.

Εντοπίστηκε η τσάντα της 16χρονης σύμφωνα με πληροφορίες

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, σήμερα (13/1) το πρωί, πολίτης στην περιοχή του Ζωγράφου, εντόπισε μια σχολική τσάντα την οποία παρέδωσε στο τμήμα της περιοχής και όπως διαπιστώθηκε ανήκε στην ανήλικη.

Η δήλωση της εξαφάνισης και τα πρώτα ευρήματα

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου, όταν οι γονείς της προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν, ότι η κόρη τους δεν επέστρεψε στο σπίτι, μετά από το σχολείο. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της ότι χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «κάπου θέλει να πάει».

Παράλληλα, οι Αρχές φέρονται να έχουν εντοπίσει υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πληροφορίες για πώληση κοσμημάτων και άλλων προσωπικών αντικειμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς εξασφάλισε χρήματα λίγο πριν εξαφανιστεί.

Μαρτυρίες από υπαλλήλους του φούρνου της γειτονιάς

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της Λόρας επέστρεψαν στην αστυνομία, μεταφέροντας μαρτυρίες από εργαζόμενους στο φούρνο της γειτονιάς. Σύμφωνα με αυτές, η 16χρονη εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, επιβεβαίωσαν ότι η ανήλικη μίλαγε με τον ενήλικο άνδρα, χωρίς ωστόσο να επιβιβάζεται στο όχημα ή να αποχωρεί μαζί του. Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τις πινακίδες του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ώστε να ταυτοποιηθεί ο οδηγός, ο οποίος θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση.

Το ταξίδι στην Αθήνα

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα, με τον πατέρα της 16χρονης να δηλώνει δημόσια πως «κανονικά δεν επιτρέπεται ένας ταξιτζής να μεταφέρει ανήλικο μόνο του στην Αθήνα».

Καταθέσεις «κλειδιά» συμμαθητών

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις καταθέσεις συμμαθητών της 16χρονης, από τις οποίες προκύπτει ότι:

-είχε αγοράσει πρόσφατα κινητό τηλέφωνο με νέα SIM,

-συγκέντρωνε χρήματα με σκοπό να φύγει στη Γερμανία για να βρει άτομο που θεωρούσε αδελφό της (χωρίς να υπάρχει συγγένεια εξ αίματος),

-είχε πάρει μαζί της το διαβατήριό της,

-πούλησε κοσμήματα σε ενεχυροδανειστήριο,

-σε βίντεο φαίνεται να ανταλλάσσει αντικείμενα,

-δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί το Ι.Χ. του άγνωστου άνδρα,

-έχει ταυτοποιηθεί ο οδηγός του ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα.

Μαρτυρίες και αγωνία από το περιβάλλον της

Ο τελευταίος άνθρωπος που φέρεται να την είδε ανέφερε πως η Λόρα συνομιλούσε με έναν άνδρα που φορούσε γυαλιά μυωπίας, χρησιμοποιώντας εφαρμογή μετάφρασης στο κινητό της.Φίλη της 16χρονης δήλωσε πως η Λόρα δυσκολευόταν ιδιαίτερα με την προσαρμογή της από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως «δεν τη χαρακτήριζαν πια».

Η έκκληση της οικογένειας

Μέχρι στιγμής, η 16χρονη παραμένει άφαντη, με την οικογένεια και τους φίλους της να απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά παπούτσια με λευκές ρίγες και γκρι σχολική τσάντα.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πάτρας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της εξαφάνισής της.