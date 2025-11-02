Η 347 Μοίρα της 111 Πτέρυγας Μάχης από την Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, συμμετείχε στην Πολυεθνική Άσκηση «Ocean Sky 2025», που πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση Gando, των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας.

Η Πολεμική μας Αεροπορία συμμετείχε με 4 αεροσκάφη F-16 και ανάλογο προσωπικό.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΑ, στην άσκηση έλαβαν μέρος, πλην της Ελλάδας, δυνάμεις από τη Γερμανία με Eurofighter, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με F-15, την Ινδία με Su-30, την Ισπανία με Eurofighter και F-18 και την Πορτογαλία με F-16.

Ο σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση των συμμετεχόντων σε εναέριες αποστολές, οι οποίες δημιούργησαν ένα άκρως απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, ημέρα και νύχτα ,που συνέβαλε στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, της ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.

Κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν τα εξής επιχειρησιακά σενάρια:

Επιθετικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Offensive Counter Air – OCA)

Αμυντικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις (Defensive Counter Air – DCA)

Αποστολές Επίθεσης/Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων (High Value Airborne Asset Attack/Protect – HVAA Attack/Protect)

Έρευνα και διάσωση μάχης (Combat Search and Rescue – CSAR)

Αποστολές Εναέριου Ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling –ΑΑR).

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης