«Φύλλο και φτερό» κάνει η ΑΑΔΕ τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας που έδωσε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Οι φορολογικές αρχές ελέγχουν ενδελεχώς όλα τα δεδομένα της διοργάνωσης, ξεκινώντας από τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών και των τεχνικών, μέχρι τα εισιτήρια που εκδόθηκαν και τις προσκλήσεις που διατέθηκαν.

Επιπλέον, εξετάζονται τα τιμολόγια προς χορηγούς και διαφημιζόμενους, καθώς και τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας παραγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελικά προκύπτει κέρδος ή ζημία από το γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι οι τεράστιες οικονομικές ζημιές της συναυλίας αγγίζουν τα 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ. Στα έξοδα που εξετάζονται περιλαμβάνονται η ενοικίαση και ο καθαρισμός του χώρου, ο ηχητικός και φωτιστικός εξοπλισμός, το στήσιμο της σκηνής, η βιντεοσκόπηση, καθώς και οι αμοιβές των συνεργατών.

Ενδεχόμενος έλεγχος στο σύνολο του ΑΦΜ της επιχείρησης

Αναφορικά με την πορεία της έρευνας, η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου διευκρίνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται σε φάση ελέγχου και διασταύρωσης στοιχείων, χωρίς να έχει διαπιστωθεί προς το παρόν κάποια φορολογική παράβαση. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην αντιστοίχιση των εσόδων με τα εισιτήρια, στα φορολογικά παραστατικά, στις τραπεζικές κινήσεις και στην τεκμηρίωση του κόστους.

Όπως υπογράμμισε, ένας τέτοιος έλεγχος δεν περιορίζεται απαραίτητα σε μία μόνο συναυλία, αλλά μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο του ΑΦΜ της επιχείρησης, εάν προκύψουν αντίστοιχα ευρήματα.

Συμπληρωματικά, ο ποινικολόγος Γιώργος Γκαρίπης επισήμανε ότι, εάν ένα φυσικό πρόσωπο κληθεί να καλύψει τη ζημία μιας εταιρείας, οι αρχές οφείλουν να εξετάσουν προσεκτικά τη νομιμότητα και την προέλευση των κεφαλαίων.

Στο «ραντάρ» οι συναλλαγές Βίσση – Καρβέλα

Παράλληλα, οι ελεγκτές εστιάζουν στις οικονομικές δοσοληψίες μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, με αφορμή τις δημόσιες συζητήσεις και ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών περί υπέρογκων ποσών.

Ειδικότερα, η Εφορία ελέγχει ενδελεχώς το ζήτημα της αμοιβής του Νίκου Καρβέλα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει δηλωθεί νόμιμα και αν αποτυπώνεται ορθά στα επίσημα φορολογικά παραστατικά.

«Ξεψάχνισμα» και στο κοινό δάνειο

Παράλληλα, οι αρχές «ξεσκονίζουν» το επίμαχο προσωπικό δάνειο ύψους 500.000 ευρώ μεταξύ της τραγουδίστριας και του Νίκου Καρβέλα, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Για να θεωρηθεί απολύτως νόμιμη η συγκεκριμένη συναλλαγή, απαιτείται σχετικό συμφωνητικό, καταχώρισή του στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ και μεταφορά των χρημάτων αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Μάλιστα, για ένα τέτοιο ποσό δανεισμού προβλέπεται η καταβολή ψηφιακού τέλους συναλλαγής που ανέρχεται σε περίπου 18.000 ευρώ.

Πνευματικά δικαιώματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τέλος η διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου Καρβέλα. Ενώ μέχρι πρόσφατα τα δικαιώματα των έργων του τα διαχειριζόταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στον οποίο πλήρωναν οι εταιρείες παραγωγής, πλέον ο συνθέτης έχει αναλάβει προσωπικά τη διαχείρισή τους.

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μελλοντική χρήση του έργου του, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον ίδιο για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας.