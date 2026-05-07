Σε κλίμα οδύνης και ανείπωτου πόνου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος σκοτώθηκε από τα πυρά του 54χρονου Κώστα Παρασύρη. Η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο χωριό Χώνος στον Μυλοπόταμο για να πουν το τελευταίο «αντίο».

Η αδελφή του 21χρονου συντετριμμένη από τον άδικο χαμό του επιτέθηκε σε αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο σημείο για λόγους ασφαλείας.

«Να φύγετε» ζητά η αδελφή του Νικήτα από τους αστυνομικούς που ήταν έξω από την εκκλησία. Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η κοπέλα ταραγμένη να σπρώχνει αστυνομικό, καθώς όπως είπε «δεν τον προστατέψατε όταν έπρεπε».

Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και τρία χρόνια ο Νικήτας φοβόταν για την ζωή του και είχε πάει πολλές φορές στις Αρχές, καθώς ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης, τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατό του γιού του και τον απειλούσε.

Ο Γιώργος Παρασύρης και ο Νικόστρατος Γεμιστός τον Οκτωβρίου του 2023 είχαν ένα τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο ο πρώτος έχασε τη ζωή του.

Ντυμένος γαμπρός ο 21χρονος μέσα στο λευκό φέρετρο του

Το φέρετρο με τον άτυχο Νικήτα έφτασε στο χωριό Χώνος στου Μυλοποτάμου συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε τη νεκρική πομπή από το Ηράκλειο.

Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρετούν, ελπίζοντας πως τώρα βρήκε την γαλήνη.

Πηγή: Patris