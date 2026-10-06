Στην περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς δικτύου της και στην ενδυνάμωση του αεροπορικού κόμβου της Αθήνας προχωρά η AEGEAN, ανακοινώνοντας την έναρξη απευθείας πτήσεων που θα συνδέουν την ελληνική πρωτεύουσα με τη Δαμασκό.

Οι απευθείας πτήσεις που θα συνδέουν την Αθήνα με το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού θα ξεκινήσουν επίσημα στις 2 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού προγράμματος, το δρομολόγιο θα εκτελείται έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα, συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Επανέναρξη των πτήσεων προς το Ντουμπάι

Παράλληλα με το νέο δρομολόγιο της Δαμασκού, η AEGEAN ανακοίνωσε την επιστροφή της σε έναν ακόμη κομβικό προορισμό της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, από τις 23 Οκτωβρίου 2026, η εταιρεία επανεκκινεί τις απευθείας πτήσεις που συνδέουν την Αθήνα με το Ντουμπάι, ενισχύοντας την επιβατική κίνηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σχέδια επέκτασης στη Λιβύη

Στο πεδίο των μελλοντικών σχεδιασμών, η αεροπορική εταιρεία διερευνά την περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της στη Βόρεια Αφρική.

Η ένταξη της Λιβύης στο δίκτυο της AEGEAN, με την έναρξη απευθείας αεροπορικών συνδέσεων προς την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2027. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού τελεί υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διαδικασιών και αξιολογήσεων.