Η AEGEAN ανακοινώνει την έναρξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων, συνεχίζοντας μια πρωτοβουλία που υλοποιεί σταθερά από το 2018 με στόχο να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της αεροπορίας στην Ελλάδα.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 280 νέοι και νέες έχουν ενταχθεί σε αυτό. Από αυτούς, 150 έχουν ήδη ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους και υπηρετούν σήμερα στα πιλοτήρια της AEGEAN και της Olympic Air, ενώ ακόμη 88 βρίσκονται σε στάδιο εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τον διαχρονικό χαρακτήρα και το ουσιαστικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας.

Με τον νέο κύκλο, ακόμη 40 νέοι και νέες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν επαγγελματικό πτυχίο πολιτικής αεροπορίας, λαμβάνοντας οικονομική υποστήριξη για το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους, αλλά και τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης στα πληρώματα της AEGEAN και της Olympic Air, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις σχολές Global Aviation και Egnatia Aviation, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο AEGEAN | CAE Flight Training Center, το υπερσύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας, αποκτώντας την απαραίτητη εξειδίκευση στον τύπο αεροσκάφους που θα χειρίζονται.

Το πρόγραμμα, διάρκειας έως 20 μηνών, διευκολύνει ουσιαστικά την πρόσβαση νέων ανθρώπων σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα, όπου το συνολικό κόστος εκπαίδευσης προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ ανά υποψήφιο πιλότο.

Η συνολική επένδυση της AEGEAN στο Πρόγραμμα Υποτροφιών Πιλότων ξεπερνά πλέον τα 17 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να επενδύει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών της αεροπορίας και να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση του κλάδου των αερομεταφορών στην Ελλάδα. Στο ίδιο πλαίσιο, από το 2022 η εταιρεία υλοποιεί και αντίστοιχο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπαίδευση Μηχανικών Αεροσκαφών.

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του Προγράμματος Υποτροφιών Πιλότων ξεκινούν στις 30 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 16 Οκτωβρίου 2026, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2027.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της AEGEAN εδώ. Για διευκρινίσεις ή/και επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στο pilotscholarships@aegeanair.com.