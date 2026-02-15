Το Ναύπλιο βρέθηκε στο επίκεντρο του φαινομένου, καθώς ένα ισχυρό κύμα σκόνης από τη Σαχάρα σκέπασε τον ουρανό της πόλης. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, με ένα έντονο πορτοκαλί πέπλο να καλύπτει τα πάντα, από την κορυφή του Παλαμήδι έως το Μπούρτζι, το οποίο διακρινόταν μόλις ως σκιά μέσα στην αιθαλομίχλη.

Οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM10 σημείωσαν σημαντική αύξηση, με τις αρμόδιες Αρχές να συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Η εικόνα της πόλης απέκτησε σχεδόν εξωτικό χαρακτήρα, καθώς ο ήλιος έμοιαζε με κατακόκκινη σφαίρα και το τοπίο θύμιζε περισσότερο έρημο παρά παραθαλάσσιο προορισμό.

Η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά, προκαλώντας δυσκολίες στην κυκλοφορία, ενώ μια λεπτή κιτρινωπή στρώση σκόνης κάλυψε αυτοκίνητα, μπαλκόνια και δρόμους. Η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.