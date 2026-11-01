Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αποκαλύπτει ότι η φονική έκρηξη και η κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους 15 στην Πλάκα, το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2026 (07:31:46), οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου που προκλήθηκε από την απόπειρα κλοπής χαλκού.

Υπενθυμίζουμε πως νεκροί ανασύρθηκαν οι δύο ένοικοι του 2ου ορόφου, η Αθηνά Παπαρέσκου και ο Βρετανός σύζυγός της Edmund-Colin Hinks και τέσσερις τουρίστες που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 1ο όροφο. Πρόκειται για τους Ian Kirkpatrick, Eris Cani, Florin Hoxha και Florida Hoxha.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τρία άτομα να προσεγγίζουν το κτήριο στην οδό Λυσικράτους. Οι δύο εισήλθαν στον χώρο της εισόδου/κλιμακοστασίου στις 02:00 και εξήλθαν μετά από μόλις 3,5 λεπτά, έχοντας αφαιρέσει ένα καρότσι και κρατώντας ένα επίμηκες αντικείμενο.

Οι δράστες που παραβίασαν το κτήριο και διέφυγαν, με τον έναν να κρατά τον κομμένο χαλκοσωλήνα:

Οι δράστες έκοψαν με ειδικό κόφτη σωλήνων τμήμα χαλκοσωλήνα από παλιά ανενεργή παροχή για να πάρουν τον χαλκό. Κατά τη μηχανική αυτή καταπόνηση, αποκόλλησαν τη διπλανή, ενεργή χάλκινη σωλήνωση παροχής που τροφοδοτούσε τον 2ο όροφο, η βάνα της οποίας ήταν ανοιχτή.

Το φυσικό αέριο διέρρεε συνεχώς υπό πίεση επί περίπου 5,5 ώρες. Καθώς ήταν ελαφρύτερο από τον αέρα και το κλιμακοστάσιο ήταν «τυφλό» (χωρίς παράθυρα ή αερισμό), ανέβηκε στα ανώτερα επίπεδα, κατέκλυσε τη σκάλα και μπήκε από τις χαραμάδες της πόρτας στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου.

Στις 07:31:46 δημιουργήθηκε σπινθήρας στον 2ο όροφο (πιθανότατα από άναμμα διακόπτη φωτισμού ή από τον συμπιεστή του ψυγείου), προκαλώντας ακαριαία καταστροφική έκρηξη και καθολική κατάρρευση. Η ένοικος του 2ου ορόφου ήταν το μόνο άτομο που δεν βρέθηκε στο κρεβάτι, αλλά όρθια κοντά στο λουτρό.

Οι Αρχές ταυτοποίησαν τρεις άνδρες για την παράνομη είσοδο, τη δολιοφθορά και την κλοπή του χαλκού, τους οποίους και συνέλαβαν.

Αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έκοψε τον σωλήνα

Από την έρευνα της ΔΑΕΕ προέκυψε η εμπλοκή τριών ανδρών, δύο Ελλήνων και ενός Αλβανού, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Οι τρεις αναγνώρισαν τους εαυτούς τους στο βιντεοληπτικό υλικό που τους επέδειξαν οι ερευνητές, και το οποίο τους καταγράφει κατά την είσοδό τους στην πολυκατοικία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κανείς από τους τρεις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την κοπή του σωλήνα.

Ο 55χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι τον σωλήνα έκοψε ο 34χρονος Αλβανός, ενώ εκείνος από την πλευρά του αποδίδει την πράξη στον 55χρονο. Ο τρίτος κατηγορούμενος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Σε βάρος των τριών ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εμπρησμό από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και επήλθε θάνατος, για έκρηξη με αντίστοιχο αποτέλεσμα, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και κατά συναυτουργία, καθώς και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά συναυτουργία.

Οι κατηγορίες αποτελούν το κατηγορητήριο της υπόθεσης και δεν συνιστούν τελεσίδικη κρίση για την ενοχή τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι.