Χρήστος Μαζάνης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών, του Ιωάννη Μπλέσια και του Δημήτρη Πέτρου.

Όσο περνούν οι ώρες, τόσο πυκνώνουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία που βύθισε στο πένθος την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ειδικοί που παρακολουθούν την υπόθεση, προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων λεπτών της πτήσης, την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί μουδιασμένη τις εξελίξεις.

Στο επίκεντρο των ερευνών, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να βρίσκονται πλέον δύο βασικοί άξονες, με τους πραγματογνώμονες να προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν η τραγωδία οφείλεται σε κάποιο μοιραίο ανθρώπινο λάθος των χειριστών ή αν μια ξαφνική, μη αναστρέψιμη τεχνική βλάβη οδήγησε το σκάφος στην απώλεια ελέγχου.

Το Ζougla.gr επικοινώνησε με πρώην πιλότο και εκπαιδευτή της Πολεμικής Αεροπορίας ο οποίος έχει πολύ καλή γνώση του συγκεκριμένου τύπου μαχητικού αεροσκάφους, προκειμένου να ζητήσει μια εκτίμηση για το συμβάν, σύμφωνα πάντα με τα βίντεο και τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «από την ανάλυση των δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί, βίντεο και προσωπικές μαρτυρίες ατόμων που ήταν εντός του χώρου, έχουμε να κάνουμε με μια πολύ χαμηλή πτήση που θα πρέπει να δούμε σε πρώτη φάση εάν ήταν κάτω από τα όρια ασφαλείας και εάν ο αξιωματικός στον πύργο ελέγχου είχε κάποια επικοινωνία για τον συγκεκριμένο λόγο».

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom:

Σύμφωνα με τον πρώην πιλότο, «το αεροσκάφος φέρεται να έκανε ελαφριά κάθοδο και στη συνέχεια το σχέδιο μάλλον ήταν να μπούνε στον διάδρομο και να περάσουν με ταχύτητα 500 μίλια κατά μήκος του διαδρόμου, ενώ μετά θα έκαναν άνοδο. Εκτιμώ πως προσέγγιζαν την αρχή του διαδρόμου με ταχύτητα 500 – 550 μίλια, με κλειστή στροφή με τα μάξιμουμ επιτρεπόμενα G, μέχρι 6,5 με 7. Η δεξαμενή καυσίμων που έχει από κάτω το συγκεκριμένο αεροσκάφος αντέχει μέχρι 6 G. Στη διάρκεια της στροφής από το βίντεο είναι φανερή η περεταίρω κάθοδος του αεροσκάφους, χωρίς κανένα εμφανές σημείο αντίστροφης εκτροπής, αλλά και χωρίς να γίνει καμία αλλαγή της θέσης του (κίνηση της μύτης του αεροσκάφους προς τα πάνω), με ελιγμό ή μείωση της κλίσης και άνοδο, κάτι που δηλώνει μάλλον αδυναμία υλοποίησης του εν λόγω χειρισμού από ανεξήγητο παράγοντα, (ενδεχόμενο πρόβλημα χειρισμού)».

Ο ίδιος προσθέτει: «Η μεγάλη ταχύτητα του αεροσκάφους σε συνδυασμό με την γωνιακή επιτάχυνση κατά τη διάρκεια της στροφής, φέρουν το αεροσκάφος σε ακραία θέση του φακέλου πτήσεως. Δηλαδή στα όρια απώλειας στήριξης, λόγω μεγάλης ταχύτητας. Πράγμα όμως που δεν φαίνεται να συνέβη γιατί δεν υπήρχε καμία αλλαγή στη στάση του αεροσκάφους, όπως η ανεξέλεγκτη αντίστροφη εκτροπή (adverse yaw)».

Τι μπορεί να οδήγησε στην τραγωδία ;

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ή υπάρχει κάποιο μηχανικό πρόβλημα, για παράδειγμα παρεμπόδιση ποδοστηρίου ή χειριστηρίου, ή σπάνια, αλλά υπαρκτή περίπτωση, λόγω ασύμμετρης τροφοδοσίας καυσίμου το κέντρο βάρους να μετακινήθηκε σε θέση που δεν επέτρεπε την άνοδο του αεροσκάφους».

Γιατί δεν εκτινάχθηκαν οι χειριστές ;

Ερωτηθείς για ποιο λόγο, εάν υπήρχε πρόβλημα στο αεροσκάφος, οι χειριστές δεν εκτινάχθηκαν, ο πρώην έμπειρος πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας απαντά: «Δεν υπάρχει περίπτωση να εκτιναχθείς με τέτοια κλίση που είχε πάρει το αεροσκάφος και γι’ αυτό δεν εγκατέλειψαν».

Υπάρχει περίπτωση πουλιά να προκάλεσαν την τραγωδία ;

Στο ερώτημα αυτό λέει: «Δύσκολη η περίπτωση αυτή. Και πουλιά να πήρε ο κινητήρας, όταν υπάρχει πουλί, ή μηχανική βλάβη, ματαιώνεις την άσκηση, ξεδιπλώνεις το αεροσκάφος και ανεβαίνεις. Όπως το είδα, με κάθε επιφύλαξη απορρίπτω την περίπτωση βλάβης κινητήρα, την περίπτωση πουλιών και την αντιμετώπιση βλάβης κινητήρα».

Πού εστιάζεται περισσότερο και γιατί ;

«Στη βλάβη στο ποδοστήριο (πεντάλια διεύθυνσης) ή στο χειριστήριο, ή λόγω μετατόπισης του κέντρου βάρους του αεροσκάφους σε σημείο που δεν επέτρεπε την ανύψωση του ρύγχους, σπάνια, αλλά έχει συμβεί στα συγκεκριμένα αεροσκάφη», τονίζει.

Η εμπειρία των χειριστών μειώνει τις πιθανότητες σφάλματος ;

Ερωτηθείς για την εμπειρία των πιλότων, αποκαλύπτει πως ο ίδιος τους γνώριζε.

«Οι πιλότοι αυτοί ήταν πολύ έμπειροι. Ο Επισμηναγός που ήταν στην πίσω θέση ήταν εκπαιδευτής και ο Σμηναγός ο κυβερνήτης. Η εμπειρία τους πέραν της χαμηλής πτήσης, μειώνει πολύ τις πιθανότητες σφάλματος χειριστού. Αλλά όσο και έμπειρος να είσαι, στο σημείο που πετούσαν με μια πιθανή βλάβη του χειριστηρίου και το δεδομένο ύψος, το περιθώριο αντιμετώπισης του προβλήματος είναι μηδαμινό. Φαίνεται πως ήταν σε συνεχή μικρή γωνία καθόδου, χωρίς καμία αντίδραση. Αυτό μαρτυρά αδυναμία αποφυγής του μοιραίου», καταλήγει.