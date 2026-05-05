Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να παραμείνουν στην Κίνα, παρά τις συνεχείς πολιτικές πιέσεις για την έξοδό τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες εσόδων και να καταπνίξουν τον τοπικό ανταγωνισμό, παρακολουθώντας παράλληλα τις τάσεις των καταναλωτών, σύμφωνα με ένα think tank με έδρα την Ουάσιγκτον.

Οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται από αμερικανικές εταιρείες εντός της Κίνας μπορούν να επανεπενδυθούν σε έρευνα και ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμβάλλοντας έτσι στη «διατήρηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στην καινοτομία», ανέφερε σε νέα έκθεση το Ίδρυμα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Καινοτομίας (ITIF). «Η συζήτηση για την αναγκαστική έξοδο των εταιρειών από την κινεζική αγορά αποτελεί υπερβολική αντίδραση και δεν λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους η παρουσία αμερικανικών εταιρειών στην Κίνα εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ», δήλωσε ο Rodrigo Balbontin, συγγραφέας της έκθεσης του ITIF, με τίτλο «Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Κίνα».

«Η παρουσία στην κινεζική αγορά είναι πολύτιμη επειδή βοηθά τις αμερικανικές εταιρείες να αυξήσουν τα έσοδά τους και να κερδίσουν μερίδιο αγοράς, το οποίο διαφορετικά θα συσσωρευόταν στις κινεζικές εταιρείες», πρόσθεσε ο Balbontin.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο χρησιμεύει επίσης ως στρατηγικό «σημείο ακρόασης» όπου οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να παρακολουθούν τις καταναλωτικές τάσεις, τις τεχνολογικές αλλαγές, τους ανταγωνιστές και το ταλέντο, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. «Υπάρχει ένα αντίστροφο φαινόμενο διάχυσης της τεχνολογίας – κατά το οποίο οι ξένες επενδύσεις από αμερικανικές εταιρείες που εξυπηρετούν τοπικές αγορές ωφελούν τη χώρα όπου έχει την έδρα της η εταιρεία – και η μάθηση μπορεί να μεταφερθεί πίσω στην Αμερική», ανέφερε το ITIF.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump προέτρεψε τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις έναντι της Κίνας. Αυτή την άποψη συμμερίζονται και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κογκρέσου, τροφοδοτώντας μια ευρύτερη προσπάθεια στην Ουάσιγκτον για την αποσύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού και την εντατικοποίηση του ανταγωνισμού με την Κίνα όσον αφορά τις εξελίξεις στην υψηλή τεχνολογία.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ένα μέλος της Βουλής των ΗΠΑ εισήγαγε τον Νόμο περί Πολυμερούς Ευθυγράμμισης των Τεχνολογικών Ελέγχων στο Υλικό (Match) με σκοπό να κλείσει «κρίσιμα κενά» στους περιορισμούς, απαιτώντας από τους συμμάχους να συμβαδίσουν με τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές εξοπλισμού ημιαγωγών προς την Κίνα. Εάν εγκριθεί, το διακομματικό νομοσχέδιο θα επηρεάσει άμεσα κινεζικούς κολοσσούς όπως η Semiconductor Manufacturing International Corporation και η Hua Hong Semiconductor, καθώς και μεγάλους παραγωγούς μνήμης, χαρακτηρίζοντάς τους και τις θυγατρικές τους ως «καλυπτόμενες εγκαταστάσεις».

Το ITIF επικαλέστηκε στοιχεία του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα οποία 1.950 αμερικανικές εταιρείες είχαν θυγατρικές στην ηπειρωτική Κίνα από το 2023 και μετα. Μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας περιλαμβάνουν τις Amazon, Apple, Cisco Systems, Microsoft, Oracle και Tesla.

Η παρουσία στην Κίνα παρέχει επίσης καλύτερη πρόσβαση στα κορυφαία ταλέντα της Κίνας, ενώ παράλληλα βοηθά στο «κλείδωμα» των αμερικανικών τεχνολογιών μεταξύ των κινεζικών εταιρειών και καταναλωτών, καθιστώντας την αντίστροφη μηχανική απαγορευτικά δαπανηρή, ανέφερε το ίδρυμα. Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, που είναι σταθερά αντίθετος στους περιορισμούς πώλησης τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της αμερικανικής κυβέρνησης στην Κίνα, προειδοποίησε τον Απρίλιο ότι, αν η κινεζική νεοφυής DeepSeek καταφέρει να βελτιστοποιήσει το μοντέλο της σε τσιπ της Huawei Technologies, οι ΗΠΑ θα βρεθούν μπροστά σε ένα «φρικτό αποτέλεσμα».

Εάν «τα μελλοντικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βελτιστοποιηθούν με πολύ διαφορετικό τρόπο από την αμερικανική τεχνολογική στοίβα» και καθώς «η τεχνητή νοημοσύνη διαχέεται στον υπόλοιπο κόσμο» με τα κινεζικά πρότυπα και τεχνολογία, η Κίνα «θα γίνει ανώτερη» από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Huang.

Ωστόσο, η έκθεση του ITIF προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα πρέπει να λειτουργούν στην Κίνα «εντός στενών, σαφώς καθορισμένων ορίων εθνικής ασφάλειας» και με τρόπους που «εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ». Το ITIF κάλεσε την Ουάσινγκτον να συνεχίσει να ενημερώνει τα «σαφή όρια» γύρω από το «στενό σύνολο τεχνολογιών και γνώσεων» που στοχεύουν στον περιορισμό και να διευκρινίσει ποιες κινεζικές εταιρείες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Εταιρείες που έχουν δεσμούς με τον κινεζικό στρατό ή εκείνες που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για καταναγκαστική εργασία είναι μεταξύ εκείνων που θα συμπεριληφθούν στη λίστα.

Η έκθεση πρότεινε επίσης στους Αμερικανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εντείνουν την «φιλοξενία» ή την «επανεγκατάσταση» της παραγωγής των αμερικανικών εταιρειών με έδρα την Κίνα, η οποία εξυπηρετεί κυρίως μη κινεζικές αγορές. «Το να ζητάμε από τις αμερικανικές εταιρείες προηγμένης τεχνολογίας να μην βρίσκονται στην Κίνα, ειδικά όταν εξυπηρετούν κυρίως την κινεζική αγορά, μπορεί να είναι συναισθηματικά ικανοποιητικό, αλλά αντιπροσωπεύει μια αυτοπροκαλούμενη πληγή στην παγκόσμια τεχνολογική ηγεσία των ΗΠΑ», ανέφερε το think tank.

Πηγή: South China Morning Post