Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων καλαθοσφαίρισης, τους έξι συλληφθέντες, καθώς και τα μετρητά που κατασχέθηκαν από τις κατ΄οίκον έρευνες.

Πέρα από το ποσό των 931.463 ευρώ που εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές, κατασχέθηκαν επίσης τάμπλετ, κινητά τηλέφωνα και USB, με σκοπό να γίνει ενδελεχής έλεγχος. Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται επίσης, ότι πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαϊας και της Κατερίνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της αστυνομίας δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα στην εκτέλεση των έξι ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε η αθλητική Εισαγγελία. Η μοναδική δυσκολία παρουσιάστηκε στην περίπτωση του Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος δεν εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ, αλλά στη συνέχεια εμφανίστηκε ο ίδιος στις Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν 6 ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

931.463 ευρώ,

14 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές (laptop)

22 αποθηκευτικά μέσα USB,

2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

2 κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

3 μπλούζες ομάδας, 3 αναμνηστικά ομάδων,

2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».