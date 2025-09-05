Ανακοίνωση σχετικά με το δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 5 Σεπτεμβρίου, στις γραμμές του προαστιακού, στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, εξέδωσε η Hellenic Train.

Το τραγικό συμβάν συνέβη λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ, όταν συρμός παρέσυρε πεζό, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τις γραμμές.

Η εταιρεία αναφέρει πως: «Στις 07:30 π.μ. ο οδηγός της αμαξοστοιχίας 1304, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Κιάτο με 79 επιβάτες, αντελήφθη την παρουσία ατόμου εντός της σιδηροδρομικής γραμμής στο ύψος της οδού Κωνσταντινουπόλεως, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό του Ρουφ.

Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου.

Λόγω του συμβάντος η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Για λόγους ασφαλείας, διεκόπη αμέσως η ηλεκτροδότηση της γραμμής.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από την αμαξοστοιχία στις 08:30. Η παροχή ηλεκτροδότησης αποκαταστάθηκε λίγο αργότερα, ενώ μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε στο αμαξοστάσιο του Ρέντη.

Λόγω του περιστατικού υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Η Hellenic Train εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν και συνεργάζεται με τις Αρχές για τη διερεύνηση των αιτίων».