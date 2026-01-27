Πίσω από την τραγωδία και τα συντρίμμια του εργοστασίου της Βιολάντα, που ακόμα «καπνίζει» από την εκκωφαντική έκρηξη, υπάρχουν ανθρώπινα πρόσωπα. Ζωές που κόπηκαν ακαριαία, όπως ακριβώς «ακαριαία» χαρακτηρίζουν οι ιθύνοντες την ανάφλεξη που έγινε στο εργοστάσιο.

Στο υπόγειο βρέθηκαν αποτεφρωμένες πέντε γυναίκες που εργάζονταν στο ζυμωτήριο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που ήταν στο ισόγειο του κτηρίου. Το πάτωμα υποχώρησε από την φωτιά και βρέθηκαν στο φλεγόμενο υπόγειο. Και εκεί αποτεφρώθηκαν. Ακαριαία. Πριν προλάβουν να αντιδράσουν ή να προφυλακτούν.

Και οι πέντε ήταν εργάτριες. Νέες γυναίκες με οικογένειες, παιδιά και υποχρεώσεις. Διάλεγαν την βραδινή βάρδια για να μένει χρόνος στις ζωές τους για την φροντίδα όσων αγαπούσαν. Όλες εκτός από την Αναστασία, που ήταν η νεότερη της βραδινής βάρδιας. Όχι σε ηλικία αλλά σε προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Κοντολογίς είχε προσληφθεί πρόσφατα.

Άντεξε 32 χρόνια σκληρής δουλειάς στη Γερμανία

Η 56χρονη Αναστασία Νάσιου και η ιστορία της – όπως γράφει το trikalazoom.gr , συγκλονίζει, καθώς αποκαλύπτει το σκληρό πρόσωπο της βιοπάλης. «Μετά από 32 χρόνια σκληρής εργασίας στη Γερμανία (από το 1988), -γράφει το ρεπορτάζ της τοπικής ιστοσελίδας- επέστρεψε πριν από μόλις έξι μήνες στο αγαπημένο της Γριζάνο, ακολουθώντας τον σύζυγό της που είχε ήδη συνταξιοδοτηθεί.

«Το κορίτσι μου…», λέει με λυγμούς η μητέρα της, αναπολώντας την τελευταία τους συνομιλία την Κυριακή, όταν η Αναστασία ετοιμαζόταν για την εκδήλωση της εταιρείας.

Το «κυνήγι» του ενσήμου και η αγάπη για το χωριό

Παρά τη μακρόχρονη εργασιακή πορεία της στο εξωτερικό, η Αναστασία χρειαζόταν λίγα ακόμα ένσημα για να βγει στη σύνταξη.

Η επιλογή της να εργάζεται στη νυχτερινή βάρδια δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Γριζάνου, Ευανθία Κακαδιάρη, η 56χρονη ήθελε να έχει ελεύθερη την ημέρα της για να απολαμβάνει το χωριό, να φροντίζει τους ηλικιωμένους γονείς της και να βρίσκεται κοντά στα τρία της παιδιά. Αυτή η ανάγκη για ζωή στον τόπο της, την οδήγησε τελικά στο μοιραίο μεροκάματο».