Σε απόγνωση συνεχίζουν να βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της χώρας λόγω της ευλογιάς, η οποία εξακολουθεί να αφανίζει τα κοπάδια τους.

Την ίδια στιγμή η παραγωγή καταρρέει, και η χώρα φέρεται να οδηγείται σε ευρωπαϊκή απομόνωση, εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών και διαχειριστικής ανεπάρκειας.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να σώσουν τα κοπάδια τους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι εκλιπαρούν για εμβόλια. Παρόλο όμως που οι Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Politico, τα προσφέρουν δωρεάν, η ελληνική Κυβέρνηση φέρεται πως δεν τα θέλει, προτιμώντας τη θανάτωση των μολυσμένων ζώων.

Την κατάσταση αυτή εκμεταλλεύονται κυκλώματα παράνομης εισαγωγής μη εγκεκριμένων εμβολίων. Όπως πληροφορείται η Ζούγκλα, κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προμηθεύονται σκευάσματα αμφιβόλου ποιότητας από τη μαύρη αγορά και προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους.

Παρά τις απαγορεύσεις τόσο από την ΕΕ, όσο και από την Ελλάδα, επιτήδειοι εισάγουν παρανόμως κυρίως από την Τουρκία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο, και στη συνέχεια τα πουλούν στους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κτηνοτρόφων που αγοράζουν απευθείας από την πηγή.

Όσο αφορά στο κόστος του παράνομου εμβολίου, σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας, ξεκινά από 4 ευρώ ανά ζώο και μπορεί να φτάσει έως και τα 7 ευρώ.

Το Νοέμβριο του 2025, μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία, εντοπίστηκε στο Τελωνείο Κήπων να μεταφέρει κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές, συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Σε συνεργασία με κτηνιάτρους ελεγκτές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης εμβόλιο, που χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τουρκικής προέλευσης. Η εισαγωγή και εμπορία αυτού του σκευάσματος απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Όπως αναφέρουν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα κτηνίατροι, τα εμβόλια αυτά, που δεν είναι πιστοποιημένα, ενοχοποιούνται για παρενέργειες στα κοπάδια, ενώ δεν αποκλείεται να είναι και ένας από τους λόγους διάδοσης της ασθένειας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Από την πλευρά της η επιστημονική επιτροπή που έχει οριστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της ευλογιάς, αναφέρει ότι το εμβόλιο κατά της συγκεκριμένης νόσου μπορεί να έχει μόνο 60% επιτυχία, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό ανάμεσα στα εμβολιασμένα και τα πραγματικά άρρωστα ζώα.

Οι επιστήμονες της επιτροπής προσθέτουν ακόμα πως αυτός είναι ο κύριος λόγος που ο εμβολιασμός των κοπαδιών δεν έχει επιλεγεί ως λύση για την αντιμετώπιση της νόσου στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι παγκόσμιοι κανονισμοί για την κτηνοτροφία επιβάλλουν τη μαζική σφαγή ολόκληρων κοπαδιών, αμέσως μόλις εντοπιστεί έστω και ένα κρούσμα.

Στην Ελλάδα οι Αρχές έχουν θανατώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 470.000 ζώα και έχουν κλείσει τουλάχιστον 2.500 κτηνοτροφικές μονάδες.

Politico: Υπάρχει εναλλακτική, αλλά η Ελλάδα αρνείται

Σύμφωνα με το Politico που έχει πραγματοποιήσει ρεπορτάζ για το θέμα, υπάρχει εναλλακτική σε όλη αυτή τη σφαγή: τα εμβόλια, τα οποία διατίθενται δωρεάν από τις Βρυξέλλες.

«Ο εμβολιασμός είναι το μόνο πρόσθετο μέτρο που μπορεί να σταματήσει την εμφάνιση νέων κρουσμάτων, να περιορίσει την περαιτέρω εξάπλωση στην υπόλοιπη Ελλάδα, και να μειώσει τον αριθμό των ζώων που πρέπει να θανατωθούν», έχει τονίσει σε επιστολή του πρόσφατα προς την Αθήνα ο Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων της ΕΕ, Όλιβερ Βάρχελι.

«Η εμπειρία, η επιστήμη και η κτηνιατρική εμπειρογνωμοσύνη υποστηρίζουν περαιτέρω την ανάγκη να επανέλθει ο εμβολιασμός στην Ελλάδα τώρα», προστίθεται στην επιστολή.

Ωστόσο, η ιστοσελίδα σημειώνει πως η ελληνική Κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτή την επιλογή, επικαλούμενη τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες και τη ζημία στις εξαγωγές.

«Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ελλάδα», έχει δηλώσει ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς. Ο ίδιος ισχυρίζεται μάλιστα πως «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Οι Βρυξέλλες προτρέπουν την Ελλάδα να κάνει ό,τι και τη δεκαετία του ’80

«Η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει στα κράτη μέλη της τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εμβόλια σε άλλες περιοχές του κόσμου, όταν επανεμφανίζονται ζωονόσοι στην Ένωση. Τα αποθέματα της ΕΕ διαθέτουν άφθονες δόσεις τέτοιων εμβολίων και οι Βρυξέλλες προτρέπουν την Ελλάδα να επαναλάβει την επιτυχία της δεκαετίας του 1980, όταν χρησιμοποίησε το εμβόλιο για να καταστείλει μια επιδημία ευλογιάς των προβάτων», καταλήγει ο ιστότοπος.