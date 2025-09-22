Μία ανώνυμη καταγγελία ήταν η άκρη του νήματος, που οδήγησε τις Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης με την ηλικιωμένη γυναίκα στην Βοιωτία, που έθαψε η ίδια η κόρη της, διευθύντρια ΚΕΠ στην περιοχή, προκειμένου να εισπράττει ανενόχλητη τη σύνταξή της.

Η 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ στα Οινόφυτα συνελήφθη όταν οι Αρχές ανακάλυψαν το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της στο στάβλο, παρουσιάζοντας μάλιστα, ψευδώς μία άλλη γυναίκα ως μητέρα της σε αστυνομικούς ελέγχους.

Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία στο τοπικό τμήμα, με την αστυνομία να ξεκινά έρευνα. Αρχικά πήγαν στο σπίτι της γυναίκας, η οποία υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η ηλικιωμένη μητέρα της, δεν βρισκόταν σπίτι και τους ζήτησε να επανέλθουν τις επόμενες ημέρες, όπως και έγινε.

Όταν ξαναπήγαν οι αστυνομικοί, τους παρουσίασε μία άλλη γυναίκα, υποστηρίζοντας πως αυτή είναι η μητέρα της. Οι Αστυνομικοί όμως έμαθαν πως η γυναίκα που τους παρουσίασε ως μητέρα της έμενε στην περιοχή αλλά δεν είχε συγγένεια με την 62χρονη. Συνεχίζοντας τις έρευνες οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της ηλικιωμένης γυναίκας σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Έρευνα και για εγκληματική ενέργεια

Η 62χρονη που συνελήφθη ισχυρίζεται ότι η μητέρα της πέθανε από παθολογικά αίτια το 2023. Όμως κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι είχαν να τη δουν τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η ίδια έχει αναφέρει στους αστυνομικούς ότι έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια το 2023, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει ξεκαθαρίσει για την αστυνομία, γι αυτό και αναμένονται με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η κατηγορούμενη παραδέχτηκε πως συνέχισε να λαμβάνει τα επιδόματα της μητέρας της, ενώ ανέφερε ότι ένας αλλοδαπός άνδρας, που η γυναίκα υποστήριξε ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα, τη βοήθησε να θάψει τη μητέρα τη στο στάβλο.

Τα ερωτήματα που εξετάζει η ΕΛΑΣ, είναι αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν εγκληματική ενέργεια, αλλά κατά πόσο είχε δοθεί και η απαραίτητη βοήθεια στη γυναίκα αυτή, ώστε να μη φύγει από τη ζωή.

Επίσης, εξετάζεται αν και κατά πόσο υπήρξε συνεργός ώστε να βρεθούν τα στοιχεία του. Παράλληλα, ερευνάται και το μέγεθος της οικονομικής ζημίας για το Δημόσιο.