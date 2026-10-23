Η Pizza Fan προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τη νομική και φορολογική υπόθεση που έχει προκύψει και συγκεκριμένα τη μη απόδοση ΦΠΑ, ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022.

«Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της», έγραψε αρχικά το Δελτίο Τύπου η Pizza Fan.

«Είμαστε στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

«Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει».

«Στόχος μας είναι εξασφαλιστούν 2.500 εργαζόμενοι»

Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται περίπου 2.500 εργαζόμενοι στην αλυσίδα Pizza Fan, μετά το αιφνιδιαστικό λουκέτο που μπήκε στα καταστήματα από την Πέμπτη (22/10), όταν άρχισαν οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη Κωνσταντίνου Αντάρα και δεκάδων άλλων στελεχών των καταστημάτων πρόχειρου φαγητού σε όλη την Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι που δούλευαν στις κουζίνες, στην παρασκευή της πίτσας, στην υποδοχή των παραγγελιών, αλλά και οι ντελιβεράδες, από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας.

Για τους εργαζόμενους η εταιρεία ανέφερε:

«Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.

Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν».