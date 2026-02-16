Ανακοίνωση που διαψεύδει τα σενάρια, που κυκλοφόρησαν για ενδεχόμενο δολοφονίας της διάσημης παραγωγού Ντάνα Έντεν, που βρέθηκε χθες την νύχτα νεκρή στο ξενοδοχείο της στην Αθήνα, εξέδωσε η εταιρεία παραγωγής του σίριαλ «Τεχεράνη», Donna and Shula Productions.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της στο Facebook, η εταιρεία ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια στον θάνατο της παραγωγού, εν μέσω φημών που διακινούνται κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ενδέχεται να δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες.

«Η εταιρεία παραγωγής θέλει να καταστήσει σαφές ότι οι φήμες για εγκληματική ή εθνικιστική αιτία θανάτου είναι ψευδείς και αβάσιμες», αναφέρει η Donna and Shula Productions στην ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία, καθώς δίπλα στο άψυχο σώμα της γνωστής παραγωγού βρέθηκαν χάπια.

«Καλούμε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να μην δημοσιεύουν αβάσιμες θεωρίες και να ενεργούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου πόνου για την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της», αναφέρει η ανακοίνωση. «Θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπεια και την ιδιωτική ζωή της Ντάνα».

Στο μεταξύ, σε δήλωση προς την εφημερίδα Maariv, η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα χαρακτήρισε τον θάνατό της «τραγικό περιστατικό» και ανέφερε ότι βοηθά την οικογένεια. Επί λέξει αναφέρει το δημοσίευμα: «Η Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα χειρίζεται το τραγικό συμβάν στην Ελλάδα και βρίσκεται σε επαφή με την οικογένεια της εκλιπούσας Ισραηλινής και την βοηθά στη δύσκολη στιγμή της».

Υπενθυμίζεται ότι η Ντάνα Έντεν βρισκόταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς «Τεχεράνη», που γυριζόταν στη χώρα μας, με επιχορήγηση που πήρε από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Το άψυχο σώμα της 52χρονης παραγωγού του σίριαλ, που φέρεται να είχε μώλωπες στα άκρα και στον λαιμό, εντόπισε χθες βράδυ ο αδελφός της, ο οποίος την καλούσε για ώρες στο κινητό της τηλέφωνο, αλλά δεν έδινε σημεία ζωής.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής και ήδη παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.