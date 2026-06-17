Υπό το βάρος συνεχών απειλών για τη ζωή της ζούσε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 45χρονη αστυνομικός Αντιγόνη στη Δράμα, το νήμα της ζωής της οποίας κόπηκε βίαια από τον 50χρονο ένστολο, εν διαστάσει σύζυγό της.

Η άτυχη γυναίκα, βλέποντας την κατάσταση να εκτραχύνεται, είχε εκφράσει την έντονη ανησυχία της για την ασφάλειά της, γεγονός που την είχε οδηγήσει στο να καταθέσει επίσημο αίτημα για μετάθεση, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να απομακρυνθεί από τον θύτη και να προστατευτεί.

Ωστόσο, την ώρα που η ίδια προσπαθούσε να βρει διέξοδο από τον εφιάλτη που βίωνε, πρόσωπα από το περιβάλλον της φαίνεται πως λειτουργούσαν ανασταλτικά, εγκλωβίζοντάς την σε έναν γάμο-παγίδα.

«Να κρατήσεις τον γάμο σου», της έλεγε παπάς

Καθώς συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου για να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε, νέες οργισμένες αποκαλύψεις έρχονται στο φως από το στενό περιβάλλον του θύματος.

Μιλώντας στο Mega, στενή φίλη της Αντιγόνης κατήγγειλε με αγανάκτηση τον ρόλο δύο συγκεκριμένων προσώπων, στους οποίους είχε απευθυνθεί το ζευγάρι, κατηγορώντας τους για προσπάθεια χειραγώγησης της 45χρονης με σκοπό να αποτραπεί το διαζύγιο.

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι είχε επισκεφθεί μαζί έναν ψυχίατρο, ενώ η 45χρονη είχε αναζητήσει στήριξη και από έναν ιερέα. Αντί όμως να λάβει την απαραίτητη καθοδήγηση για να απομακρυνθεί με ασφάλεια, δέχτηκε έντονες πιέσεις να υπομείνει την κατάσταση.

«Και στον παπά που πήγε, αλλά και στον ψυχίατρο που πήγαν μαζί ως ζευγάρι, της είπαν να κρατήσει τον γάμο της. Ήταν λες και ήταν βαλτοί αυτοί οι άνθρωποι να χειριστούν όλοι μαζί την Αντιγόνη», δήλωσε χαρακτηριστικά η φίλη της.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο ιερέας της είχε πει: «Μην χωρίσεις, να κρατήσεις τον γάμο σου. Άμα χωρίσεις, χειρότερα θα είναι». «Τα πήρα στο κρανίο, γιατί δεν ήταν δουλειά του ιερέα», ξέσπασε η φίλη της αδικοχαμένης γυναίκας.

Οι αποκαλύψεις του συμβουλευτικού ψυχολόγου

Πέρα από τον ψυχολόγο της ΕΛ.ΑΣ., η 45χρονη πραγματοποιούσε από τον Φεβρουάριο τακτικές διαδικτυακές συνεδρίες (σχεδόν κάθε εβδομάδα και το τελευταίο διάστημα ανά δεκαπενθήμερο) με ιδιώτη συμβουλευτικό ψυχολόγο, αναζητώντας λύση για το πώς θα διαχειριζόταν ο 50χρονος τον χωρισμό. Μιλώντας στην εκπομπή του Mega, ο ψυχολόγος δήλωσε σοκαρισμένος, αναφέροντας ότι είχαν προγραμματισμένο ραντεβού την επομένη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χειριστικότητα του 50χρονου ήταν εμφανής. Παρότι τελικά έφυγε από το σπίτι και πήγε να μείνει στη μητέρα του, επέστρεφε με διάφορες δικαιολογίες (όπως το να κουρέψει το γκαζόν) για να βλέπει τον 17χρονο γιο τους. Κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, την υποτιμούσε και την έβριζε συστηματικά.

Ο δράστης, αδυνατώντας να αποδεχτεί το τέλος της σχέσης, την πίεζε και την παρακαλούσε να τον δεχτεί πίσω, απειλώντας επανειλημμένα ότι θα αυτοκτονήσει αν δεν το έκανε.

Η 45χρονη είχε εκμυστηρευτεί στον συγκεκριμένο ψυχολόγο ότι το πρώην ζευγάρι είχε επισκεφτεί επιπλέον δύο ψυχιάτρους, έναν στη Δράμα και έναν στη Θεσσαλονίκη.

«Της είπα να ενημερώσει την αστυνομία και μου απάντησε στην τελευταία μας συνεδρία ότι το είχε ήδη κάνει, αναφέροντας τις απειλές στην υπηρεσία της», δήλωσε ο ειδικός.

Ο ίδιος την είχε συμβουλεύσει να αλλάξει άμεσα κλειδαριές στο σπίτι, να πάρει μέτρα ασφαλείας και να μιλήσει με δικηγόρο. Παράλληλα, την είχε προτρέψει να επιμείνει στο αίτημα μετάθεσης: «Της είπα, τώρα που τους ανέφερες τις απειλές, μήπως σε στείλουν κάπου αλλού για ένα διάστημα για να χαλαρώσουν τα πράγματα, γιατί σε τέτοιους έντονους χωρισμούς χρειάζεται απόσταση».

Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής της Αντιγόνης

Μετά το τραγικό συμβάν, η αδελφή της Αντιγόνης προχώρησε σε μια δημόσια και συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση προς τους δημοσιογράφους: «Σήμερα, εκτός από την αδελφή μου, θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η αδελφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση. Είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία.

Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδελφή μου, επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδελφής μου και όλων των θυμάτων, ας ενεργοποιηθούμε και ας σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη».