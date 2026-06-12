Η Αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού έγινε η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ,Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, η Αντισυνταγματάρχης ανέλαβε τα καθήκοντα αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο Τύπου, Συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξήρε το έργο και την πολυετή προσφορά του απερχόμενου εκπροσώπου, προσφέροντάς του αναμνηστικά δώρα ως αναγνώριση των υπηρεσιών του, ενώ παράλληλα εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους για την υποδειγματική και ειλικρινή συνεργασία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας του.

Η Μαρία Κιοΐλιού γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Διδυμότειχο όπου τελείωσε το λύκειο.

Εισήχθη από τους πρώτους στην Σχολή Ευελπίδων. Είναι παντρεμένη με τον πιλότο της πολεμικής Αεροπορίας Τάσο Παντιακακη από το Ισαάκιο Διδυμοτείχου.