Άμεση ήταν η απάντηση του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, στις κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του γιου του.

«Ανέβηκε ένα βίντεο καταλασπολόγησής μου, συκοφάντησής μου, ότι δήθεν εγώ κακοποιούσα το παιδί μου», σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για ψεύτικο και στημένο βίντεο.

«Τα παιδιά μου εκείνη την ώρα είναι στο μάθημά τους και τα έχει πάει η μητέρα τους. Οι αποδείξεις είναι δεδομένες, όλα αυτά πέφτουν στο κενό», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος αφέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίας εις βάρος του ανήλικου γιου του. Αφορμή υπήρξε ένα live στο Tik Tok.

Από την πρώτη στιγμή, ο δικηγόρος αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι του «έστησαν» παγίδα και ότι ουδέποτε θα χτυπούσε παιδί.