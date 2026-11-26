Κατηγορηματικά αρνείται τις κατηγορίες που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εκδότης των «Παραπολιτικών», Γιάννης Κουρτάκης, γύρω από την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια και ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Γιάννης Κουρτάκης απορρίπτει κάθε εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και οποιαδήποτε προσπάθεια παραπλάνησης δημόσιου λειτουργού ή τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, αναφέρεται στη νόμιμη διαφημιστική καταχώριση και στην αρθρογραφία για ζητήματα δημόσιας πολιτικής, εκφράζοντας την έκπληξή του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, αποτελούν αντικείμενο δίωξης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Σε σχέση με τις κατηγορίες που φέρονται να μου αποδίδονται, δηλώνω ότι καμία παράνομη πράξη δεν έχω τελέσει, σίγουρα δεν συμμετέχω σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση, ουδέποτε έχω παραστήσει ψευδώς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε δημόσιο λειτουργό ή σε τρίτον, ούτε και φυσικά κατέπεισα οποιονδήποτε να προκαλέσει ζημιά στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ότι φτάσαμε να διώκεται η νόμιμη διαφημιστική καταχώριση με την έκδοση όλων των νόμιμων παραστατικών και η αρθρογραφία για ζητήματα που απασχολούν τις δημόσιες πολιτικές είναι κάτι που ειλικρινά με ξεπερνά.

Επί του παρόντος, αυτά επαρκούν. Οι έωλες κατηγορίες σύντομα θα καταπέσουν».