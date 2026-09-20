Την δική του απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δίνει ο Νίκος Μαζιώτης, αναφέροντας τα ακόλουθα:

«Επ’ ευκαιρίας των δηλώσεων της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, για την αποφυλάκισή μου, θέλω να πω τα εξής: όταν ο εχθρός κάνει τέτοιες δηλώσεις, τότε σημαίνει ότι είμαι στον σωστό δρόμο! Θα άρχιζα να ανησυχούσα αν έκανε επαινετικές δηλώσεις για το άτομό μου!

Πράγματι, δεν έχω θέση σε μια κοινωνία και σε ένα σύστημα που μέσα από την ορολογία του “πολιτισμού”, εννοούν την υποταγή, την καταπίεση, την δουλεία, τον ρατσισμό, την ανισότητα, τους πολέμους, τις γενοκτονίες λαών, την καταστροφή της φύσης και της γης. Άτομα όπως η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αυτά θεωρούν ως «πολιτισμό» και «δημοκρατία».

Από την άλλη μεριά, είναι υποκρισία να με χαρακτηρίζει «τρομοκράτη» η εκπρόσωπος των πραγματικών αρχιτρομοκρατών, των σφαγέων των λαών, των ιμπεριαλιστών, αυτών που βομβαρδίζουν και δολοφονούν αμάχους στο Ιράν, παλιότερα στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αυτών που εξοπλίζουν το Ισραήλ για να δολοφονεί δεκάδες χιλιάδες αμάχους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι οι ίδιοι που παλιότερα βομβάρδιζαν το Βιετνάμ και βρίσκονταν πίσω από κάθε φασιστικό-δικτατορικό καθεστώς, στην Λατινική Αμερική, την Ασία, και την Αφρική, αυτοί που εκπαίδευαν τους βασανιστές και στήριζαν τα τάγματα θανάτου. Είναι οι ίδιοι που βασάνιζαν κρατούμενους στο Γκουαντάναμο και στο Αμπού Γκράιμπ μετά την επίθεση της 11/9/2001 και την κήρυξη του πολέμου κατά της «τρομοκρατίας».

Έχει θράσος η εκπρόσωπος της Αυτοκρατορίας να μιλάει, όταν το κράτος της μέσω του ΔΝΤ επέβαλε στον ελληνικό λαό το απεχθές καθεστώς δουλοπαροικίας μέσα από τα μνημόνια που εξόντωσαν χιλιάδες πολίτες, την ίδια στιγμή που η ίδια έκανε αισχρές δηλώσεις για τον ελληνικό λαό, όπως ότι είμαστε τεμπέληδες.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ θα πρέπει να ξέρει ότι πολλοί σ’ αυτήν τη χώρα δεν ξεχνούν τον βρώμικο ρόλο που έπαιξε το κράτος της στην ιστορία αυτού του τόπου όπως στον εμφύλιο του 1947-’49 και τη δικτατορία του 1967-’74. Και θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι παρά πολλοί σ’ αυτόν τον τόπο αλλά και διεθνώς χάρηκαν και επικρότησαν την επίθεση του Επαναστατικού Αγώνα με αντιαρματική ρουκέτα RPG στην πρεσβεία των ΗΠΑ το 2007. Με την επίθεση αυτή είχαμε απαντήσει στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζώρτζ Μπους τζούνιορ –που στο πλαίσιο του «πολέμου κατά της ‘‘τρομοκρατίας’’» είχε πει ότι «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας» –ότι ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ! Όπως και πάρα πολλοί σε αυτό τον τόπο!

Νίκος Μαζιώτης

20/9/2026»