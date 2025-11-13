Μία 20χρονη έπεσε θύμα απάτης στο Ρέθυμνο με αποτέλεσμα να «αδειάσει» ο τραπεζικός λογαριασμός της μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα έγιναν χθες (12/11) όταν η 20χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα στο χώρο εργασίας της, στο Ρέθυμνο, από μία άγνωστη γυναίκα που της παρουσιάστηκε ως λογιστής και της ανέφερε πως δικαιούται ένα χρηματικό ποσό. Εκείνη πείστηκε από τα λεγόμενα της άγνωστης και ακολούθησε τις οδηγίες της με αποτέλεσμα να της δώσει πρόσβαση στους κωδικούς των λογαριασμών της.

Τα λεφτά έκαναν «φτερά» μέσα σε λίγα λεπτά

Η 20χρονη, λίγη ώρα αργότερα, διαπίστωσε πώς της είχαν κλέψει 686 ευρώ από το λογαριασμό της και αντιλήφθηκε πως είχε πέσει θύμα απάτης.

Πηγή: patris.gr