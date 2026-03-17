Μία πρωτοφανή απόφαση από το Μονομελές Εφετείο Πειραιά καταγγέλλουν οι δικηγόροι σε υπόθεση όπου δικηγόρος γέννησε πρόωρα, με αποτέλεσμα το μωράκι να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας.

Ο πρόωρος τοκετός έγινε τρεις ημέρες πριν από τη δικάσιμο που είχε οριστεί, στην οποία παρίστατο ως συνήγορος η μητέρα, αλλά το δικαστήριο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αποφάσισε ότι δεν υπάρχει ανωτέρα βία και θα μπορούσε, σύμφωνα με το σκεπτικό της αποφάσεως, η δικηγόρος που είχε λάβει την εντολή χειρισμού της υποθέσεως, θα μπορούσε «να ειδοποιήσει τηλεφωνικά κάποιον συνεργάτη της ή έστω και τον εντολέα της για να αναθέσει σε τρίτο την εκπροσώπησή του».

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση. η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων επισημαίνει σε ανακοίνωσή της:

«Η κρίση αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό τόσον όσον αφορά στον νομικό συλλογισμό, όσον και σε μείζον κοινωνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Η εφαρμογή του νόμου δεν αποτελεί μηχανική διαδικασία. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν διέπεται από την απαιτούμενη ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στη μητρότητα και στη γυναίκα δικηγόρο που οδηγείται σε πρόωρο τοκετό με επιπλοκές, μάλιστα, για το νεογνό τέκνο της, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία.

Η σχολιαζόμενη απόφαση καταδεικνύει και μια στρεβλή αντίληψη για το ρόλο του δικηγόρου (συλλειτουργού της Δικαιοσύνης) στη διαδικασία απονομής Δικαιοσύνης.

Οφείλουμε να επισημάνουμε το αυτονόητο: ο δικηγόρος δεν διεκπεραιώνει. Αναλαμβάνει εντολή χειρισμού της υπόθεσης και οφείλει να ολοκληρώσει την εντολή που έλαβε. Δεν αντικαθίσταται. ούτε και υποκαθίσταται.

Από την άλλη πλευρά ο εντολέας, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ, έχει δικαίωμα να επιλέγει τον δικηγόρο που επιθυμεί να τον εκπροσωπεί. Η αναγνώριση και διαφύλαξη του σχετικού δικαιώματος αποτελεί εν τέλει και συστατικό στοιχείο της δίκαιης δίκης.

Ο σεβασμός στη γυναίκα Μητέρα και Δικηγόρο εν προκειμένω, παρέμεινε δυστυχώς για τον δικαστικό λειτουργό που εξέδωσε την συγκεκριμένη απόφαση, πουκάμισο αδειανό.

Σε περίοδο υπογεννητικότητας, η μητρότητα πρέπει να υποστηρίζεται στην πράξη.

Αναμένουμε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να λάβει θέση επί του κρίσιμου ζητήματος».

«Ο σεβασμός στη μητρότητα πρέπει να είναι στην πράξη και όχι στα λόγια»

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ηλίας Κλάπας, σε ανάρτησή του στο Facebook επισημαίνει ότι η απόφαση του δικαστηρίου δημιουργεί σοβαρότατο προβληματισμό τόσο σε ανθρώπινο, όσο και σε νομικό επίπεδο.

«Κατά πρώτον, η εφαρμογή του νόμου δεν είναι μία μηχανική διαδικασία, αλλά απαιτεί ενσυναίσθηση, κατανόηση και σεβασμό στη μητρότητα και στη γυναίκα δικηγόρο που οδηγείται σε πρόωρο τοκετό με επιπλοκές, μάλιστα, για το νεογνό τέκνο της, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί συνήθης ή προβλέψιμη αδιαθεσία.

Κατά δεύτερον, η απόφαση προδίδει μία εσφαλμένη αντίληψη για το ρόλο του δικηγόρου στη δικαστική διαδικασία, τη στιγμή που η δικαστής που την εξέδωσε, δικαιολογεί την απόφασή της, με το σκεπτικό ότι η δικηγόρος θα μπορούσε “να ειδοποιήσει τηλεφωνικά κάποιον συνεργάτη της ή έστω και τον εντολέα της, για να αναθέσει σε τρίτο την εκπροσώπησή του”.

Ο δικηγόρος δεν είναι διεκπεραιωτής, δεν είναι αναλώσιμος, ούτε ανταλλάξιμος. Το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα κρίνει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ο ίδιος τον δικηγόρο από τον οποίο θα εκπροσωπείται και αυτό αποτελεί συστατικό της δίκαιης δίκης.

Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει σε έναν δικηγόρο να παραχωρήσει τη θέση του σε άλλον ή να υποχρεώσει έναν πολίτη να αλλάξει τον δικηγόρο του και, μάλιστα, να συμπεριλάβει την απαίτηση αυτή στο σκεπτικό της απόφασής του για να απορρίψει το αίτημα του πολίτη για παροχή δικαστικής προστασίας.

Η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, την οποία όλοι θέλουμε, δεν μπορεί να οδηγεί σε άδικες καταστάσεις που θέτουν σε αμφισβήτηση την ορθή και ποιοτική απονομή της. Ο σεβασμός στη μητρότητα πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη, και όχι μόνο στα λόγια. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από τη νομολογία, θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε ο τοκετός και οι επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της πληρεξούσιας δικηγόρου, να θεωρούνται λόγος αναβολής και λόγος ανωτέρας βίας».