Τις δραματικές αλλαγές που προκαλεί η καταστροφή του δασικού πλούτου στο ενεργειακό ισοζύγιο και τη θερμοκρασία μιας περιοχής φέρνει στο φως η νεότερη ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Landsat-9, οι επιστήμονες του ΕΑΑ συνέκριναν τη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους στο Πόρτο Γερμενό της Δυτικής Αττικής σε δύο διαδοχικές χρονικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: στις 31 Ιουλίου 2026 (πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς) και στις 16 Αυγούστου 2026 (λίγες ημέρες μετά την καταστροφή).

Αύξησηκατά 12–14°C στις καμένες εκτάσεις

Τα ευρήματα της συγκριτικής μελέτης αποτυπώνουν με σαφήνεια τις επιπτώσεις της αποψίλωσης της δασικής έκτασης:

Εντός των ορίων της πυρκαγιάς: Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου 2026 ήταν αυξημένη κατά 12–14°C σε σύγκριση με τις τιμές της 31ης Ιουλίου. Η απώλεια του φυτικού καλύμματος αφαίρεσε τη φυσική «ασπίδα» προστασίας, αλλάζοντας άρδην την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου 2026 ήταν αυξημένη κατά σε σύγκριση με τις τιμές της 31ης Ιουλίου. Η απώλεια του φυτικού καλύμματος αφαίρεσε τη φυσική «ασπίδα» προστασίας, αλλάζοντας άρδην την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μη καμένες περιοχές: Στις γύρω περιοχές που δεν επλήγησαν, καταγράφηκαν θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2–4°C, οι οποίες αποδίδονται στις φυσιολογικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών μεταξύ των δύο ημερομηνιών.

Οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία εδάφους υποδηλώνουν την παρουσία νεφών, τα οποία επηρεάζουν τις δορυφορικές μετρήσεις.

Τι σημαίνει η αύξηση για το τοπικό μικροκλίμα

Όπως διευκρινίζουν οι ειδικοί του ΕΑΑ, οι δορυφορικές μετρήσεις αφορούν τη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους και όχι άμεσα τη θερμοκρασία του αέρα.

Ωστόσο, η τόσο σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους επηρεάζει άμεσα τα κατώτερα στρώματα του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Το γεγονός αυτό επιφέρει αλυσιδωτές μεταβολές στο τοπικό μικροκλίμα, εντείνει το αίσθημα ζέστης και διαταράσσει τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Συμπερασματικά, η ανάλυση του METEO αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των δορυφορικών δεδομένων ως εργαλείο αποτίμησης φυσικών καταστροφών και υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για άμεσες δράσεις αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων.