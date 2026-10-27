πολυσέλιδου και ιδιαιτέρως αιχμηρού απολογητικού υπομνήματος, ο ισχυρός άνδρας του ελληνικού μπάσκετ αρνείται κατηγορηματικά τις βαρύτατες κατηγορίες, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εξόντωσής του από συγκεκριμένα κέντρα συμφερόντων, ενώ ρίχνει «βόμβες» περί εκβιασμού του από ιδιοκτήτη ΚΑΕ μέσα στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Στην αντεπίθεση περνάει ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Ευάγγελος Λιόλιος, ο οποίος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Μέσω ενόςκάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εξόντωσής του από συγκεκριμένα κέντρα συμφερόντων, ενώ

Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στις 49 πράξεις που περιλαμβάνονται στο ένταλμα σύλληψης και απορρίπτει τόσο την κατηγορία της προσφοράς ή υπόσχεσης ωφελημάτων σε πρόσωπα του αθλητισμού όσο και εκείνη της παρέμβασης με αθέμιτα μέσα για την αλλοίωση της εξέλιξης ή του αποτελέσματος αγώνων.

Παράλληλα, επιχειρεί να αποδομήσει το κατηγορητήριο σε τρία επίπεδα: αμφισβητεί τη νομική του βάση σε επιμέρους περιπτώσεις, επιτίθεται στην αξιοπιστία βασικών μαρτύρων και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο που να τον συνδέει με παρέμβαση προς διαιτητή ή την ΚΕΔ.

«Δεν έχω απολύτως καμία εμπλοκή»

Από τις πρώτες σελίδες του υπομνήματος, ο Λιόλιος δηλώνει ότι αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τονίζει ότι δεν είχε συμμετοχική ή αυτουργική εμπλοκή σε καμία από τις αποδιδόμενες πράξεις.

Στο ίδιο πλαίσιο προβάλλει την επιχειρηματική και επαγγελματική του πορεία, επικαλούμενος φορολογικούς ελέγχους που, όπως αναφέρει, δεν εντόπισαν παραβάσεις, καθώς και φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις άνω των 75 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε, έχουν καταβληθεί κατά την τελευταία δεκαετία.

«Η ΚΕΔ ορίζει μόνη της τους διαιτητές»

Ιδιαίτερο βάρος δίνει στον τρόπο λειτουργίας της διαιτησίας.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ υποστηρίζει ότι επί των ημερών του η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία και ότι οι ορισμοί γίνονται αποκλειστικά από την ΚΕΔ, βάσει αξιολογήσεων, βαθμολογιών και ranking των διαιτητών.

Δηλώνει ακόμη ότι δεν είχε προσωπικές σχέσεις με διαιτητές και ότι οι επαφές του μαζί τους περιορίζονταν σε θεσμικό επίπεδο.

Καταγγέλλει εκβιασμό από τον Δήμο Στασινόπουλο

Κεντρικό σημείο της απολογίας αποτελεί η καταγγελία του Λιόλιου για συνάντησή του με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Αμαρούσιο, Δήμο Στασινόπουλο, τον Απρίλιο του 2026 στα γραφεία της ΕΟΚ.

Ο Λιόλιος ισχυρίζεται ότι η συνάντηση έχει καταγραφεί από το σύστημα ασφαλείας των γραφείων της Ομοσπονδίας με εικόνα και ήχο και υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκειά της ο Στασινόπουλος επιχείρησε να τον πιέσει σχετικά με τη διαιτητική αντιμετώπιση του Αμαρουσίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπόμνημα, ο Λιόλιος θεωρεί ότι επρόκειτο για απόπειρα εξασφάλισης ευνοϊκής μεταχείρισης της ομάδας και σημειώνει ότι αμέσως μετά προχώρησε σε καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας και αργότερα σε μηνυτήριες ενέργειες.

Η επίθεση στον Βαγγέλη Τσάπα

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η απολογία και απέναντι στον Βαγγέλη Τσάπα, τον οποίο ο Λιόλιος χαρακτηρίζει αναξιόπιστο μάρτυρα και επιχειρεί να αντικρούσει σημείο προς σημείο όσα του αποδίδονται μέσω της κατάθεσής του.

Για συγκεκριμένα παιχνίδια του 2018 επισημαίνει ότι, ακόμη και σύμφωνα με την κατάθεση του Τσάπα, δεν γίνεται αναφορά σε δική του συμμετοχή.

Παράλληλα αρνείται κατηγορηματικά τον ισχυρισμό ότι παρέδωσε 50.000 ευρώ μέσα σε σακούλα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει μια τέτοια συναλλαγή.

Τι λέει για την υπόθεση Μπόγρη

Στην απολογία του αναφέρεται αναλυτικά και στην περίπτωση του Γιώργου Μπόγρη.

Ο Λιόλιος απορρίπτει την εκδοχή ότι υπήρξε σχεδιασμός ώστε ο παίκτης να δεχθεί τεχνικές ποινές και να λυθεί το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα.

Η τελευταία τεχνική ποινή που δέχεται ο Γιώργος Μπόγρης με την φανέλα του Προμηθέα:

Υποστηρίζει ότι από το συμβόλαιο και τη λύση της συνεργασίας δεν προκύπτει κάποια ρήτρα σχετική με τεχνικές ποινές και ότι ο Μπόγρης αποχώρησε λαμβάνοντας αποζημίωση.

«Δεν γνωρίζω καν τον Καλογερόπουλο»

Σε ό,τι αφορά τον διαιτητή Φώτιο Καλογερόπουλο, ο Λιόλιος υποστηρίζει ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά, δεν έχει συναντηθεί ποτέ μαζί του και δεν είχε οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί του.

Επικαλείται μάλιστα την ίδια την κατάθεση του Καλογερόπουλου, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος φέρεται να δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποδείξει εμπλοκή Λιόλιου και στηρίζει την εκτίμησή του στη σχέση του προέδρου της ΕΟΚ με τον συγκατηγορούμενο Μαυραγάνη.

Ο Λιόλιος επισημαίνει ακόμη ότι στις συνομιλίες Καλογερόπουλου – Μαυραγάνη που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν εμφανίζεται, κατά τον ίδιο, καμία δική του ενέργεια ή παρέμβαση.

Τι απαντά στον Ηλία Παπαθεοδώρου

Ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνει και στον Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον οποίο αναφέρει ότι διατηρούσε πολύ καλή προσωπική σχέση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ο Λιόλιος επικαλείται μηνύματα μεταξύ τους, με τα οποία, όπως υποστηρίζει, τον παρότρυνε να αποδεχθεί την πρόταση του Αμαρουσίου και να επιστρέψει στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους.

Παράλληλα σημειώνει ότι, σύμφωνα με την κατάθεση του ίδιου του Παπαθεοδώρου, δεν υπάρχει συγκεκριμένη γνώση περιστατικού παρέμβασης του Λιόλιου για τον διορισμό διαιτητή ούτε συγκεκριμένη παρέμβαση του Μαυραγάνη προς την ΚΕΔ.

Αμφισβητεί και τη νομική βάση των κατηγοριών

Η υπερασπιστική γραμμή δεν περιορίζεται στην αξιοπιστία των μαρτύρων.

Ο Λιόλιος υποστηρίζει ότι τέσσερις από τις 49 υποθέσεις αφορούν αγώνες σχολικού πρωταθλήματος και θεωρεί ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στις συγκεκριμένες διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς οι σχολικές ομάδες δεν αποτελούν αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία.

Παράλληλα επισημαίνει ότι, κατά τον χρόνο σύνταξης του υπομνήματος, δεν είχε δοθεί απάντηση από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το ποιοι από τους 49 αγώνες περιλαμβάνονταν σε στοιχηματικές διοργανώσεις.

Αμφισβητεί ακόμη ότι αρκεί απλώς μια νίκη ή ήττα για να αποδειχθεί αλλοίωση αποτελέσματος, υποστηρίζοντας ότι θα έπρεπε να περιγράφονται συγκεκριμένες διαιτητικές ενέργειες που επηρέασαν αποφασιστικά την έκβαση κάθε αγώνα.

Προσφέρεται ακόμη και να παραιτηθεί από το μπάσκετ

Στο τελευταίο μέρος του υπομνήματος ο Λιόλιος ζητά να μην προφυλακιστεί, με τις δικαστικές αρχές τελικά να έχουν διαφορετική θέση δίνοντας εντολή για την προφυλάκισή του.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, επικαλείται τη μόνιμη κατοικία του, την οικογένειά του, το λευκό ποινικό μητρώο και την απουσία οποιασδήποτε προπαρασκευαστικής ενέργειας διαφυγής.

Προχωρά, μάλιστα, ένα βήμα παραπέρα, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί ως ειδικό περιοριστικό όρο ακόμη και την παραίτησή του από κάθε αιρετή ή μη θέση στα διοικητικά όργανα της ΕΟΚ και γενικά από την ενασχόλησή του με την καλαθοσφαίριση μέχρι την τελεσιδικία της υπόθεσης.

Στο τέλος του απολογητικού υπομνήματος ζητά να αφεθεί ελεύθερος με όσους περιοριστικούς όρους κριθούν αναγκαίοι, δηλώνοντας διαθέσιμος ακόμη και για καταβολή εγγύησης.