«Η αδιάλειπτη μέριμνα και πατρική αγάπη του Αρχιεπίσκοπου μας κ. Ιερωνύμου, αποτελούν διαρκές στήριγμα για τους ακρίτες του Έβρου», τόνισε οΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός,εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τον Μακαριώτατο.Συνάμα εξέφρασε θερμές ευχαριστίεςγια την «Αποστολή» και την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» για τη συνεχή τους υποστήριξη υπογραμμίζοντας:

«Οι πράξεις αγάπης και η βοήθεια σας, δίνουν δύναμη και κουράγιο ν’ αντέχουμε τις δυσκολίες της παραμεθορίου. Είναι πολύτιμη και ουσιαστική η συνδρομή σας σε οικογένειες που δεν παλεύουν μόνο με τις ελλείψεις αλλά και με το αίσθημα ότι βρίσκονται μακριά από κάθε πρόνοια. Η προσφορά σας είναι πολυδιάστατη και ζωτική κάνοντας τους ακρίτες να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι ή ξεχασμένοι».

Κλιμάκιο του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με επικεφαλής τον Γενικό Διευθυντή Κωνσταντίνο Δήμτσαβρέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, προσφέροντας στήριξη σε 150 ακριτικές οικογένειες πλησιάζοντας η εορτή των Χριστουγέννων.

Για δέκατη συνεχή χρονιά, η «Αποστολή» σε συνεργασία με την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.» συνεχίζει να διανέμει μηνιαίως δέματα με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας στήριξης της Εκκλησίας προς τους ακρίτες της Θράκης. Επιπροσθέτως, δόθηκαν σε μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου και του 1ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχουσχολικές τσάντες με μαθητικά είδη με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

«Στις προτεραιότητες μας, η στήριξη των οικογενειών και των μαθητών μας σε σχολικές δομές, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με ιδιωτικούς φορείς και όχι μόνο συμβάλλοντας στην κάλυψη βιοτικών αναγκών και συνεισφέροντας στην ποιοτική εκπαίδευση ακριτικώνπεριοχών. Δίνουμε το παρόν με διάρκεια στις παραμεθόριες περιοχές του Έβρου, οι οποίες συχνά παραμένουν παραμελημένες. Το συνεχές ενδιαφέρον και η σταθερή φροντίδα του Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιερωνύμου στρέφεταιστους κατοίκους των ακριτικών περιοχών που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που οφείλονται στην απομόνωση και σε οικονομικά αδιέξοδα. Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον η ‘’Αποστολή’’ σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα, προσφέροντας ουσιαστική υλική βοήθεια, πνευματική στήριξη και διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα και την πίστη», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ‘’Αποστολής’’ Κωνσταντίνος Δήμτσας.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» Κωνσταντίνος Δήμτσας μαζί με τον Σεβασμιώτατο κ. Δαμασκηνό συνομίλησαν με ακριτικές οικογένειες και μαθητές ακούγοντας τις ανάγκες τους μέσα από ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης.

Η «Αποστολή», σε συνεργασία με την εταιρεία «Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.», συνεχίζει από τον Απρίλιο του 2017 το πολύτιμο έργο της στις περιοχές του Διδυμοτείχου, της Ορεστιάδος και του Σουφλίου, στηρίζοντας τους ακρίτες μαςκαι στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.