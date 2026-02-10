Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, με σταθερό προσανατολισμό στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, εντάσσει στο πλαίσιο των δράσεων της για το 2026 την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μεταναστών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Η δράση αυτή, συμπληρώνει το υπάρχον Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών Ελληνικών Επιχειρήσεων που υλοποιείται επί 11 συνεχή χρόνια, και επεκτείνεται στην ανάγκη στήριξης μεταναστών που επιδιώκουν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία.

Για το έτος 2026, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ θα ενισχύσει οκτώ (8) πολύ μικρές επιχειρήσεις μεταναστών στην Αθήνα, μέσω παροχής μηχανολογικού εξοπλισμού αξίας έως 5.000€. Η ενίσχυση αφορά επιχειρήσεις τεχνικών και χειρωνακτικών επαγγελμάτων, όπως αρτοποιεία (αρτοσκευάσματα, σάντουιτς και συναφή), κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) ραφεία, τεχνικά και μηχανολογικά επαγγέλματα, καθώς και συναφείς δραστηριότητες. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών από 10.000€ έως 90.000€ και να έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και όμορων δήμων.

Η ενδυνάμωση των μεταναστών μέσα από την εργασία και τη δημιουργική επιχειρηματική δραστηριότητα, ωφελεί τους ίδιους και την κοινωνία συνολικά. Ταυτόχρονα αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικής σταθερότητας και προαγωγής της ασφάλειας και της οικονομικής ζωής της χώρας. Σε μια εποχή αυξημένων κοινωνικών και γεωπολιτικών προκλήσεων, η δυνατότητα των ανθρώπων να δημιουργούν, να προσφέρουν και να ευημερούν συνιστά θεμέλιο μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Αποστολή της Αίτησης Συμμετοχής έως 31 Μαρτίου 2026 και στις δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: d.katsivelaki@mkoapostoli.gr και e.kiousis@mkoapostoli.gr Περισσότερες πληροφορίες και την αίτηση θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ www.mkoapostoli.gr à Δράση μας à Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων Μεταναστών 2026.

Ακολουθούν η Αίτηση Συμμετοχής και τα Κριτήρια Αξιολόγησης:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ