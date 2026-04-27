Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 42ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA) στην Ερέτρια, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο του θεσμού, στην ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων, μεταξύ των μελών της.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ενάντια στην αρχαιοκαπηλία», αναδεικνύοντας τη σημασία της προστασίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τους κινδύνους που απορρέουν από την παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων.

Τις εργασίες του συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, βουλευτές του Νομού Ευβοίας, ο Αντιπεριφερειάρχης, καθώς και ο Δήμαρχος Ερέτριας.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, ο Γιώργος Τσούκαλης τιμήθηκε από τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος IPA, Βλάσση Βαλατσό, με τιμητική πλακέτα για την προσφορά και το έργο του.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Τσούκαλης ευχαρίστησε το προεδρείο και τα στελέχη της IPA για την τιμή, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας κατά της αρχαιοκαπηλίας είναι συνεχής και απαιτεί διαρκή εγρήγορση και αφοσίωση.