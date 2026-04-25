Εκτενές ρεπορτάζ για την Αθήνα, με επίκεντρο τον υπερτουρισμό και τις δραματικές αλλαγές που βιώνει η πρωτεύουσα, δημοσίευσε ο Guardian.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσα από συνέντευξή του στη βρετανική ιστοσελίδα, στο πλαίσιο αφιερώματος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάσταση έχει φτάσει στα όριά της.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα γιγαντιαίο ξενοδοχείο. Χρειάζονται κανόνες και περιορισμοί», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην καρδιά της πόλης, γύρω από την Ακρόπολη, και τις στενές γειτονιές της Πλάκας, τα γκρουπ των τουριστών από διάφορες περιοχές του κόσμου είναι η πλειοψηφία. Οι εικόνες που κάποτε θεωρούνταν επιτυχία, πλέον προκαλούν ανησυχία.

Περισσότεροι από 8 εκατομμύρια επισκέπτες βρέθηκαν στην Αθήνα το τελευταίο έτος. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο στην Πλάκα, οι διανυκτερεύσεις μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2018.

Ο Χάρης Δούκας προειδοποιεί ότι ολόκληρες γειτονιές χάνουν τον χαρακτήρα τους, καθώς οι κάτοικοι εκτοπίζονται από τα αυξανόμενα ενοίκια και την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη.

Η πίεση δεν είναι μόνο κοινωνική, αλλά και λειτουργική. Οι υποδομές δοκιμάζονται καθημερινά.

«Όλη η Αθήνα σκάβεται για να αντέξει», σημειώνει ο κ. Δούκας, αναφερόμενος σε έργα για ηλεκτρικά δίκτυα, ύδρευση, αποχέτευση και 5G.

Με εκατομμύρια επισκέπτες, οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς, απαιτώντας περισσότερο προσωπικό και εξοπλισμό.

Ο Δήμαρχος εμφανίζεται αποφασισμένος να συγκρουστεί με επενδυτές και κατασκευαστικές εταιρείες που προωθούν νέα projects σε τουριστικά «φιλέτα», ακόμη και δίπλα στην Ακρόπολη.

Με νέο νομοσχέδιο υπό συζήτηση, προτείνει:

– Πλήρη απαγόρευση νέων τουριστικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο

– «Φρένο» σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, ξενοδοχεία και apartments στην Πλάκα

– Πιθανό πάγωμα νέων αδειών για ξενοδοχεία

«Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Η περιοχή έχει κορεστεί», τονίζει χαρακτηριστικά.

Προς έκπληξή του, αυτή την εβδομάδα εξασφάλισε στήριξη από ένα απρόσμενο μέτωπο. Σε εκδήλωση για την προώθηση της πρωτεύουσας, την Τρίτη, ο επικεφαλής της ισχυρής ένωσης ξενοδόχων, Ευγένιος Βασιλικός, άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφόν στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, επικαλούμενος το παράδειγμα της Βαρκελώνης, η οποία δεν έχει εκδώσει άδειες για νέα ξενοδοχεία από το 2017.

«Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό από την αρχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει φτάσει η στιγμή ο τουριστικός τομέας της πρωτεύουσας να σκεφτεί σοβαρά πού θέλει να βρίσκεται σε 10 ή 15 χρόνια.

«Όταν ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε μια ζώνη ξενοδοχείων, δεν μπορώ να είμαι ο μόνος που το λέει. Τώρα που παρενέβη και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, η συζήτηση ξεκίνησε επίσημα. Η Αθήνα δεν μπορεί να γίνει μία άλλη Βαρκελώνη», τονίζει ο κ. Δούκας.

Ο Χάρης Δούκας φαίνεται πως έχει ενισχυθεί από τη στάση του ομολόγου του στη Βαρκελώνη, Ζάουμε Κολμπόνι, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε πλήρη απαγόρευση των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τον Νοέμβριο του 2028, όταν και θα ανακληθούν οι άδειες για περισσότερα από 10.000 διαμερίσματα, σε μια προσπάθεια να γίνει η πόλη πιο βιώσιμη για τους κατοίκους της.

Τόσο η Αθήνα, όσο και η Βαρκελώνη, συγκαταλέγονται μεταξύ 15 πόλεων των οποίων οι Δήμαρχοι συμμετέχουν σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη στέγαση, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τολμηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Όπως και ο Κολμπόνι, ο Χάρης Δούκας έχει χαρακτηρίσει την πρόσβαση σε προσιτή κατοικία —που για πολλούς έχει καταστεί αδύνατη, λόγω της πίεσης από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις— ως το μεγαλύτερο πρόβλημα του Δήμου.

«Έχουμε δημιουργήσει ένα Γραφείο Κοινωνικής Στέγασης για να εντοπίσουμε κτήρια και διαμερίσματα που μπορούμε να ανακαινίσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια», ανέφερε.

«Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια να παραμείνουν στο κέντρο. Την ώρα που άλλες πόλεις κινούνται προς το τσιμέντο και τους ουρανοξύστες, εμείς ακολουθούμε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, που περιλαμβάνει ακόμη και κατεδαφίσεις για τη δημιουργία δημόσιων χώρων, πάρκων και παιδικών χαρών. Η Αθήνα ανήκει στους ανθρώπους της. Δεν είναι μόνο για όσους θέλουν απλώς να την εκμεταλλευτούν».