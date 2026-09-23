Μια ακόμη πτυχή του Ηλία Θεοδωρόπουλου, του γιατρού που προφυλακίστηκε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται στο φως μέσα από την απόφαση της Αθηναϊκής Λέσχης να τον απομακρύνει προσωρινά από τις τάξεις της.

Ο γιατρός ήταν μέλος ενός από τους ιστορικότερους και πλέον κλειστούς κοινωνικούς θεσμούς της χώρας, στον οποίο η ένταξη προϋποθέτει αυστηρή διαδικασία επιλογής και ο αριθμός των μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000.

Η συμμετοχή του Θεοδωρόπουλου στη Λέσχη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει την πρόσβαση που είχε αποκτήσει σε κύκλους της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας. Το γεγονός ότι είχε καταφέρει να γίνει μέλος ενός τόσο κλειστού θεσμού αποτελεί ένδειξη των κοινωνικών διασυνδέσεων που είχε αναπτύξει, πέρα από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον χώρο της ιατρικής. Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο διαχρονικά συναντώνται προσωπικότητες από την πολιτική, την επιχειρηματική και τη ναυτιλιακή ζωή της χώρας.

Προσωρινή απομάκρυνση από την Αθηναϊκή Λέσχη

Μετά τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει την περίπτωση του γιατρού και αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνσή του για έξι μήνες. Η απόφαση γνωστοποιήθηκε με ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλα τα μέλη, στο οποίο η διοίκηση εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην ενεργοποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που εστάλη στα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης, λαμβάνοντας γνώση των πρόσφατων εξελίξεων σε εκκρεμή ποινική υπόθεση που αφορά το Μέλος της Λέσχης κ. Η. Θεοδωρόπουλο και ιδίως, της απόφασης των αρμοδίων δικαστικών αρχών περί προσωρινής κρατήσεώς του, συνεδρίασε και εξέτασε το ζήτημα υπό το πρίσμα των προβλέψεων του Καταστατικού. Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και χωρίς να υπεισέρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ουσία της εκκρεμούς ποινικής διαδικασίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του Καταστατικού, την προσωρινή απομάκρυνση του εν λόγω Μέλους από τη Λέσχη για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών».

Πρόκειται για τη μέγιστη διάρκεια προσωρινής απομάκρυνσης που προβλέπει το Καταστατικό, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 41, το συγκεκριμένο μέτρο δεν μπορεί να έχει διάρκεια μικρότερη του ενός μήνα ούτε μεγαλύτερη των έξι μηνών.

Η απόφαση δεν συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του Θεοδωρόπουλου. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει το ζήτημα μετά την παρέλευση του εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της ποινικής υπόθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο σκέλος της ανακοίνωσης, μέσα από το οποίο η διοίκηση υπενθυμίζει στα μέλη της ότι η συμμετοχή στην Αθηναϊκή Λέσχη δεν αποτελεί απλώς ένα κοινωνικό προνόμιο, αλλά συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις.

«Η ιδιότητα του Μέλους της Αθηναϊκής Λέσχης δεν αποτελεί μόνον τίτλο τιμητικό, αλλά συνοδεύεται και από την ευθύνη της προσήκουσας κοινωνικής συμπεριφοράς και της διαρκούς προασπίσεως του κύρους της. Έκαστον Μέλος, διά της παρουσίας και της συμπεριφοράς του στον δημόσιο και κοινωνικό βίο, οφείλει να επιδεικνύει ήθος, ευπρέπεια, σεβασμό προς τους θεσμούς και προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που διαχρονικώς υπηρετεί η Αθηναϊκή Λέσχη».

Η διοίκηση καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι, παράλληλα με τον απόλυτο σεβασμό προς τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, έχει υποχρέωση να προστατεύει την ιστορία, την αξιοπρέπεια και το κύρος της Λέσχης. Η προσωρινή απομάκρυνση του Θεοδωρόπουλου αποτελεί εσωτερικό πειθαρχικό μέτρο και δεν συνιστά κρίση για την ενοχή του. Η ποινική υπόθεση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με το τεκμήριο αθωότητας να ισχύει πλήρως για τους κατηγορουμένους.

Η Αθηναϊκή Λέσχη, γνωστή διεθνώς ως Athens Club, ιδρύθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1875 από 20 επιφανή μέλη της τότε αθηναϊκής κοινωνίας, τα οποία είχαν ζήσει και σπουδάσει στο εξωτερικό. Στόχος τους ήταν η δημιουργία μιας κλειστής λέσχης, στα πρότυπα των αντίστοιχων αγγλικών, που θα λειτουργούσε ως χώρος κοινωνικής συναναστροφής, ψυχαγωγίας και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Πρώτος πρόεδρός της εξελέγη ο Παύλος Καλλιγάς, καθηγητής Πανεπιστημίου, υπουργός και διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Στα 150 χρόνια της ιστορίας της έχει φιλοξενήσει στις τάξεις της βασιλείς, Προέδρους της Δημοκρατίας, 29 πρωθυπουργούς, υπουργούς, πρέσβεις, ακαδημαϊκούς και προσωπικότητες του επιχειρηματικού, ναυτιλιακού και πνευματικού κόσμου.

Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 11, στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η επιλογή των νέων μελών πραγματοποιείται με αυστηρές διαδικασίες.»