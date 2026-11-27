Μια προβατίνα που ονομάστηκε «Αυγή» σηματοδότησε την έναρξη του νέου συστήματος ηλεκτρονικής καταγραφής των αιγοπροβάτων, με την τοποθέτηση του πρώτου ενδοστομαχικού βώλου σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αχίλλειο Μαγνησίας. Τη διαδικασία παρακολούθησε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογραμμίζοντας ότι η εφαρμογή του συστήματος είναι υποχρεωτική.

Ο κτηνίατρος Γιώργος Γάτος τοποθέτησε τον βώλο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στη μονάδα των αδελφών Κωνσταντίνου και Βασίλη Μόσχου. Παρόντες ήταν επίσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, και ο γενικός γραμματέας, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

«Αποφασίσαμε μαζί με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τον κτηνίατρο να την ονομάσουμε Αυγή. Αυτή η μικρή προβατίνα θα λέγεται Αυγή γιατί συμβολίζει και την αυγή της νέας εποχής για την ελληνική κτηνοτροφία», ανέφερε ο υπουργός.

Απευθυνόμενος στους παραγωγούς, ο κ. Σχοινάς τόνισε: «Το σύστημα ιχνηλασιμότητας των ζώων με βώλους είναι πια μια νομική υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε».

Η ηλεκτρονική σήμανση συνδέεται άμεσα με την επιλεξιμότητα των ζώων για ενισχύσεις. Για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026, η υποχρέωση αφορά εκμεταλλεύσεις που δηλώνουν περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών.

Στις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις, κάθε ζώο που υπάγεται στην υποχρέωση πρέπει να έχει σημανθεί και να έχει καταχωριστεί στην ψηφιακή βάση, ώστε να είναι επιλέξιμο για τις σχετικές ενισχύσεις. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2027, ενώ από το 2027 προβλέπεται επέκταση του μέτρου στο σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων.

Ο ηλεκτρονικός βώλος φέρει έναν μοναδικό κωδικό για κάθε ζώο, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό του ενωτίου του. Ο κωδικός διαβάζεται με ειδική συσκευή και συνδέεται με τα στοιχεία που τηρούνται στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας Αιγοπροβάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να διασταυρώνουν τα ζώα που δηλώνονται για ενίσχυση. Η καταγραφή διευκολύνει επίσης τον έλεγχο των μετακινήσεων και την αναζήτηση στοιχείων σε περίπτωση ζωονόσου.

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις των παραγωγών, τη σήμανση και την καταχώριση των ζώων. Συνδέοντας την αλλαγή με την αξιοπιστία των πληρωμών, δήλωσε: «Η χώρα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τις πρακτικές του παρελθόντος. Γυρίζουμε σελίδα. Κλείνουμε τους λογαριασμούς του χθες».

Η παραγγελία των βώλων γίνεται μέσω ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η τοποθέτησή τους πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο, ενώ το κόστος βαρύνει τον παραγωγό.