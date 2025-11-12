Η ημερίδα με θέμα «Η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων (fainst.eu) την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, συγκέντρωσε κορυφαίους επιστήμονες, αξιωματούχους και φορείς με στόχο την ανάλυση της σκοπιμότητας και των προϋποθέσεων εισόδου της χώρας στον πυρηνικό τομέα. Οι εισηγήσεις κάλυψαν επιστημονικές, γεωπολιτικές, κοινωνικές και επιχειρησιακές διαστάσεις, με κεντρικό μήνυμα ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο της ενεργειακής ασφάλειας και τεχνολογικής αναβάθμισης της Ελλάδας.

Ο Λουκάς Κατσώνης (Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων, πρόεδρος) τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει εκτός των διεθνών εξελίξεων, καθώς γειτονικές χώρες προχωρούν δυναμικά σε πυρηνικά προγράμματα. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια είναι διαχειρίσιμη όταν τηρούνται διεθνή πρότυπα και ανέδειξε την στρατηγική σημασία της πυρηνικής ενέργειας για την ανταγωνιστικότητα και την αυτονομία της χώρας.

Ο Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, πρόεδρος Δ.Σ.) παρουσίασε τον ρόλο του ερευνητικού κέντρου ως μοναδικού φορέα με τεχνογνωσία σε όλο τον πυρηνικό κύκλο, τονίζοντας την ανάγκη αξιοποίησης των Μικρών Αρθρωτών Αντιδραστήρων (SMRs) και την σύνδεση της πυρηνικής τεχνολογίας με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά αναλυτικά εργαλεία.

Ο Δρ. Θάνος Ντόκος (Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας) αναφέρθηκε στην σύνδεση της πυρηνικής ενέργειας με την ασφάλεια και την κλιματική κρίση, υποστηρίζοντας ότι οι SMRs μπορούν να αποτελέσουν το μεταβατικό βήμα προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον.

Στην πρώτη συνεδρία για τις γεωπολιτικές και θεσμικές εξελίξεις στην πυρηνική ενέργεια, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μούτσιος, ο Δρ. Αθανάσιος Πλατιάς υπογράμμισε πως η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός της τεχνολογικής επανάστασης, καθώς η πυρηνική ενέργεια προσφέρει στρατηγικό πλεονέκτημα σε χώρες που την χρησιμοποιούν. Ο Στρατηγός (ε.α.) Δημόκριτος Ζερβάκης συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, ζητώντας ρεαλιστική αξιολόγηση της πυρηνικής επιλογής, πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο Δρ. Χρήστος Χουσιάδας (ΕΕΑΕ, Πρόεδρος) αναφέρθηκε στις ρυθμιστικές προκλήσεις και στην πιθανότητα δημιουργίας πλωτών πυρηνικών μονάδων, τονίζοντας την ανάγκη θεσμικής προετοιμασίας και κοινωνικής αποδοχής.

Η δεύτερη συνεδρία υπό τον συντονισμό του Γιώργου Γέμελου (AXIOS Project) επικεντρώθηκε στην επιχειρηματική διάσταση της πυρηνικής ενέργειας. Ο Dr. Tony Williams (NAC International) ανέλυσε την παγκόσμια αγορά πυρηνικών καυσίμων και τις εφοδιαστικές ευπάθειες. Ο Bart Sosnik (Polskie Elektrownie Jądrowe) παρουσίασε την πρόσφατη πολωνική εμπειρία, τονίζοντας ότι ο πυρηνικός σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Δρ. Διονύσιος Χιόνης (Athlos Energy) περιέγραψε το επιχειρηματικό σχέδιο για ένα ενδεχόμενο ελληνικό πυρηνικό έργο έως το 2050, συνδεδεμένο με την βαριά βιομηχανία και τα data centers.

Η ενότητα «τεχνολογικές εξελίξεις» με συντονιστή τον Δρ. Νικόλαο Καραμπέκιο (Αμυντική Καινοτομία στο ΕΚΤ), επικεντρώθηκε στη μεταφορά γνώσης και στην δημιουργία εκπαιδευτικών δομών. Οι Δρ. Χάρης Ανδρεάδης (Westinghouse Electric Company, USA), Δρ. Γιάννης Κουράσης (Core Power, UK) και ο καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας στο ΕΜΠ, Νικόλαος Πετρόπουλος τόνισαν την ανάγκη διακρατικών συμφωνιών, συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας, και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή αλυσίδα καινοτομίας. Η συζήτηση για τους SMRs ανέδειξε την δυνατότητα τεχνολογικής διάχυσης σε τομείς όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη, και η βιομηχανική παραγωγή, ενώ επισημάνθηκε ότι η εμπορική ωριμότητά τους βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη θέση στην ημερίδα είχε η πυρηνική ενέργεια στη ναυτιλία, με εισηγήσεις των Δρ. Νικολάου Λιάπη (προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας), Παναγιώτη Ζαχαριάδη (Atlantic Bulk Carriers), Δρ. Δημήτρη Δαλακλή (καθηγητή στο World Maritime University), Δρ. Γιώργου Λάσκαρη (προέδρου του Deon Policy Institute), Γιάννη Ανδρεόπουλου (Intermodal ESG Solutions) και Γιώργου Μποροβά (Head of Hunton Andrews Kurth’s Nuclear Practice – World Nuclear Association) ο οποίος πρότεινε την δημιουργία μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Ιαπωνίας, Νότιας Κορέας και ΗΠΑ σχετικά με την χρήση πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία αλλά και γενικότερα στα ναυτιλιακά ζητήματα. Η χρήση πυρηνικής πρόωσης προβάλλει ως ρεαλιστική επιλογή για το 2040, με πλεονεκτήματα μηδενικών εκπομπών και ενεργειακής αυτονομίας, αλλά με σοβαρές ρυθμιστικές και ασφαλιστικές προκλήσεις. Τον συντονισμό του πάνελ έκανε ο νομικός Θωμάς Λαμνίδης (LamnidisLawFirm), ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Στην ενότητα σχετικά με την κοινωνική αποδοχή, ο Μάριος Αναγνωστάκης (καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, ΕΜΠ) τόνισε την ανάγκη διαφανούς επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών παραγόντων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, ο Μιχάλης Βακαλούλης (Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, Université Paris 8) παρουσίασε την εμπειρία της Γαλλίας η οποία διαθέτει 57 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε 18 πυρηνικά εργοστάσια και παράγει περίπου το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας από πυρηνικά, ενώ ο Γιώργος Παπαχρήστος (MSc in Energy Law, Business, Regulation & Policy) αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Καναδά και πρότεινε ως πιθανή τοποθεσία για έναν ελληνικό SMR την Δυτική Μακεδονία που βιώνει έντονα την απολιγνιτοποίηση. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για υπερκομματική συναίνεση.

Κλείνοντας την ημερίδα, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων Υποστράτηγος (ε.α.) Αντώνιος Πλατιάς σημείωσε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ιδεολογική, αλλά ως στρατηγική επιλογή για την ενεργειακή ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό της χώρας, με προϋπόθεση την παιδεία, την εμπιστοσύνη, και το συνεκτικό εθνικό αφήγημα.