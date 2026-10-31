Επίσημο αίτημα για την άμεση άρση της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών κατέθεσε την περασμένη Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2026, η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.», απευθυνόμενη στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Το υπόμνημα, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Δημήτριο Γρίβα, αφορά τόσο την κεντρική εταιρεία όσο και τις οκτώ εταιρείες που λειτουργούν τα καταστήματα του δικτύου Bread Factory. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες εννέα εταιρείες επηρεάστηκαν από τις δεσμεύσεις που διατάχθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών για τη φορολογική απάτη και το κύκλωμα του «Χωριάτικου», χωρίς ωστόσο να διατηρούν οποιαδήποτε εταιρική, διοικητική ή οικονομική σύνδεση με τους κατηγορούμενους και το δίκτυό τους, καθώς τα εμπορικά σήματα έχουν μεταβιβαστεί.

Η διοίκηση υπογραμμίζει ότι η παράταση του μέτρου απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα των καταστημάτων, τα οποία απασχολούν περίπου 1.000 εργαζομένους και έχουν αποδώσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στα δημόσια ταμεία:

«Η επέκταση της δέσμευσης στους λογαριασμούς μας δεν μπορεί, κατά την κρίση μας, παρά να οφείλεται σε πρόδηλη παραδρομή κατά τον προσδιορισμό των προσώπων και των λογαριασμών που αφορά η διάταξη, πιθανότατα λόγω της κοινής εμπορικής ονομασίας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Η μετοχική σύνθεση και η μεταβίβαση των σημάτων

Προκειμένου να αποδειχθεί ότι το υφιστάμενο δίκτυο καταστημάτων συνιστά εντελώς διαφορετική επιχειρηματική οντότητα από εκείνη που είχε συνδεθεί κατά το παρελθόν με την επωνυμία και τον Γιαννακόπουλο, στο υπόμνημα παρατίθεται αναλυτικά η μετοχική διαδρομή:

Η «Κουλουράδες Γενική Προμηθευτική Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συστάθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 .

Ανήκει κατά 100% στην κυπριακή εταιρεία Yelisee Limited , μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η «Κουλουράδες Holding Α.Ε.» .

Το 70% της «Κουλουράδες Holding Α.Ε.» ανήκει στην Pablania Limited, μέσω της οποίας συνδέεται με την «Αρτιζάν Ελλάς Α.Ε.» και τον Taizoon Fakhruddin Khorakiwala, επικεφαλής του διεθνούς ομίλου τροφίμων Switz, ο οποίος αναπτύσσει επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 2017.

Σχετικά με τα εμπορικά σήματα Bread Factory, έξι ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά, επισημαίνεται ότι μεταβιβάστηκαν στη Yelisee Limited δυνάμει ιδιωτικού συμφωνητικού της 2ας Οκτωβρίου 2026, το οποίο έλαβε ψηφιακή βεβαίωση στις 5 Οκτωβρίου. Στη συμφωνία αυτή η μεταβίβαση ορίζεται ρητά ως «οριστική, ανεπιφύλακτη και άμεσα ενεργός από την υπογραφή», με την προηγούμενη δικαιούχο να μην διατηρεί κανένα δικαίωμα χρήσης.

Η διοίκηση ξεκαθαρίζει ότι το δίκτυο οργανώθηκε εξ αρχής με νέες εταιρείες, νέα κεφάλαια, διαφορετικούς μετόχους και νέα διοίκηση, χωρίς να υπάρχει διαδοχή των επιχειρήσεων που διαχειρίζονταν παλαιότερα το σήμα.

Πάνω από 650.000 ευρώ σε φόρους και εισφορές – Ο κίνδυνος οικονομικής ασφυξίας

Στο υπόμνημα καταγράφονται αναλυτικά τα ποσά που έχουν αποδοθεί σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κατά τους επτά μήνες λειτουργίας του νέου σχήματος:

ΦΠΑ κεντρικής προμηθεύτριας: 287.003,27 ευρώ από τις δηλώσεις της περιόδου Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

ΦΠΑ οκτώ δικαιοδόχων εταιρειών: Επιπλέον ποσό ύψους 44.005,24 ευρώ.

Ασφαλιστικές εισφορές: Πληρωμές ύψους 282.018,25 ευρώ για τέσσερις εκ των δικαιοδόχων εταιρειών.

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και λοιπές οφειλές: 37.604,43 ευρώ προς την ΑΑΔΕ.

Συνολικά, το δίκτυο τεκμηριώνει ότι έχει καταβάλει σε ΦΠΑ, ασφαλιστικά ταμεία και παρακρατούμενους φόρους ποσό που ξεπερνά τις 650.000 ευρώ μέσα σε επτά μήνες, με τις μηνιαίες αποδόσεις προς το Δημόσιο να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου.

Όπως επισημαίνεται, η καθολική δέσμευση των λογαριασμών καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση βασικών συναλλαγών, απειλώντας άμεσα μέσα σε ελάχιστες ημέρες με διακοπή της τροφοδοσίας, αδυναμία εξόφλησης προμηθευτών, ενοικίων και μισθοδοσίας, καθώς και αναστολή καταβολής των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Το αίτημα για την άμεση αποδέσμευση συνοδεύεται από στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων καταστατικών, μετοχολογίων, του συμφωνητικού μεταβίβασης σημάτων, φορολογικών δηλώσεων, μισθοδοτικών καταστάσεων και τραπεζικών παραστατικών πληρωμών.