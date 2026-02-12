Η χήρα του Γιώργου Τράγκα Μαρία Παππά, κατηγορείται για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατά εξακολούθηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθε στην 34η Ανακρίτρια, στο κτήριο 10 της Σχολής Ευελπίδων, ζητώντας προθεσμία για να απολογηθεί.

Η σοβαρότητα της κατηγορίας που αντιμετωπίζει αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο είτε της προσωρινής κράτησης, είτε της επιβολής περιοριστικών όρων.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η δικηγορική εταιρεία «Ν. Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 41/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την κληρονομία του Γιώργου Τράγκα. Η απόφαση απέρριψε πλήρως και ομόφωνα τις εφέσεις τόσο του πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης Ivo Ottavio Francencon, όσο και της Μαρίας Καρρά.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, κρίθηκε οριστικά ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν εν ζωή κάτοικος Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα παύθηκε ο πρώην συνεκτελεστής της διαθήκης, ο Ελβετός δικηγόρος Ivo Ottavio Francencon, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για απιστία. Σημειώνεται ότι οι άπιστες πληρωμές που του καταλογίστηκαν, ανερχόμενες σε πάνω από 307.000 €, δεν σχετίζονταν με την κληρονομία και αποκόμισαν παράνομο όφελος για τη Μαρία Καρρά.

Από εδώ και στο εξής, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης παραμένει ο Έλληνας διακεκριμένος Συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης.

Ο ρόλος του επικεντρώνεται στη διασφάλιση των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και στην προτεραιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, με στόχο να τερματιστούν οι υπέρογκες προσαυξήσεις και η δέσμευση της περιουσίας από το Δημόσιο.