Nέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας έπειτα από την εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία οδήγησε στο «ξήλωμα» μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, με εγκέφαλο πρώην ποδοσφαιριστή, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. σκόνταψαν πάνω σε ένα εντελώς ξεχωριστό αλλά εξίσου προκλητικό περιστατικό.

Πρωταγωνιστές, ένστολοι που είχαν αναλάβει τα μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια του Final Four της Ευρωλίγκας.

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