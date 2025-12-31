Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς έψαλε στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και στη στρατιωτική ηγεσία η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, στον προαύλιο χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Υφυπουργός απευθυνόμενος προς τα Στελέχη της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων δήλωσε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την όμορφη παρουσία σας εδώ σήμερα και για το χαρμόσυνο μήνυμα που μας φέρατε για το νέο έτος.

Η Διακλαδική Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων δεν μεταφέρει μόνο νότες και μελωδίες, αλλά και το ήθος, την πειθαρχία και τη μουσική παράδοση των Ενόπλων Δυνάμεων, που μας γεμίζουν υπερηφάνεια.

Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και καλή χρονιά, με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Το νέο έτος να μας βρει ενωμένους, με πίστη στο καθήκον και αφοσίωση στην αποστολή της υπεράσπισης της Πατρίδας».

Τον Υφυπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος, Δημοσθένης Γρηγοριάδης.