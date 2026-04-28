Στην ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. που προχώρησε στη σύλληψη του 89χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα το πρωί της Τρίτης (28/4), συμμετείχε και η Ελένη Αντωνίου.

Ο ηλικιωμένος συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Πάτρας, δίπλα στα ΚΤΕΛ.

Πρόκειται για την 41χρονη διεθνή διαιτητή, η οποία υπηρετεί στην Πάτρα. Ενώ ως ρέφερι, ανήκει στην ΕΠΣ Αχαΐας.

Η Ελληνίδα διαιτητής και αστυνομικός, Ελένη Αντωνίου, έχει οριστεί μάλιστα να διευθύνει τον ημιτελικό του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της ΕΠΣ Αχαΐας, ανάμεσα στον Ατρόμητο Πατρών και τη Θύελλα Πατρών.

Πριν λίγο καιρό ήταν η ίδια που διηύθυνε το Super Cup της Super League 2 στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Ηρακλή, τις ομάδες που κατέκτησαν το Πρωτάθλημα στους δύο ομίλους της κατηγορίας.