Έντονη αγανάκτηση και βαθιά απογοήτευση εξέφρασε δημόσια η μητέρα της Έμμας, της νεαρής φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε θανατηφόρο τροχαίο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας τη νέα αναβολή στη δικαστική διαδικασία που αφορά τη συνοδηγό του οχήματος.

Αφορμή για το ξέσπασμά της στάθηκε η απόφαση του δικαστηρίου να μην προχωρήσει στη δίκη της 23χρονης, η οποία βρισκόταν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 21χρονη Έμμα τον Νοέμβριο του 2022. Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», η μητέρα της αδικοχαμένης κοπέλας χαρακτήρισε τη διαδικασία εξευτελιστική, δηλώνοντας πως «όσα συμβαίνουν θυμίζουν σενάριο κωμωδίας», προσθέτοντας με πικρία ότι «θα μπορούσαν να γίνουν υλικό για παράσταση του Μάρκου Σεφερλή».

“Η πρόεδρος δεν ήθελε να δικάσει”

Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν και κατά την έξοδό της από το δικαστικό μέγαρο, ζητώντας τη δικαίωση της κόρης της.

“Δεν έχω λόγια για να πω τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Είναι τραγικό αυτό που έγινε. Να ξεκινάει η υπόθεση και απλά η πρόεδρος να μη θέλει να δικάσει. Μας έδιωξε χωρίς λόγο, χωρίς να ζητήσει αναβολή καμία από τις δύο πλευρές. Αυτή είναι δικαιοσύνη;”, είπε η μητέρα της αδικοχαμένης Έμμας.

«Δεν θα δικαστεί ποτέ αυτό το δικαστήριο. Δεν το βλέπω να δικάζεται. Έχουν περάσει τρία χρόνια. Μας κοροϊδεύουν και ερχόμαστε από την άλλη άκρη της Ελλάδας. Η συνοδηγός θα έπρεπε να κατηγορείται για πολλές ποινικές πράξεις και τελικά δεν κατηγορείται για τίποτα. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει μια σχολή βρεφονηπιοκόμων και θέλει να ασχολείται με παιδάκια. Γιατί το αυτό το δικαίωμα της δίνει το κράτος με την ατιμωρησία. Ένα κράτος που δεν προστάτεψε το παιδί μου. Ο οδηγός που σκότωσε την Εμμανουέλα ήταν παράνομα στη χώρα για 13 χρόνια, είχε πιαστεί για πόσα αδικήματα και κυκλοφορούσε ελεύθερος. Ένα κράτος που δεν θα την δικαιώσει κιόλας. Η Εμμανουέλα μέχρι την τελευταία της πνοή έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, έδωσε έξι όργανα και έσωσε έξι ανθρώπους και το κράτος δεν έχει σταθεί δίπλα μας ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί το ότι καταδικάστηκε ο οδηγός και όχι η συνοδηγός είναι μισή δικαιοσύνη και η μισή δικαιοσύνη δεν είναι δικαιοσύνη, όπως η μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα», πρόσθεσε.

Όπως περιέγραψε, ενώ η υπόθεση είχε φτάσει σε προχωρημένη ώρα και είχαν προηγηθεί δύο διακοπές χωρίς –κατά την άποψή της– ουσιαστική αιτιολογία, το δικαστήριο προχώρησε αυτεπάγγελτα σε αναβολή, χωρίς να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από καμία πλευρά. «Η αίσθησή μου είναι πως υπήρχε απροθυμία να εκδικαστεί η υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναβολή αποφασίστηκε επειδή κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί η έκδοση απόφασης από το αστικό δικαστήριο, αναφορικά με την αγωγή αποζημίωσης για ψυχική οδύνη που έχει κατατεθεί σε βάρος της συνοδηγού.

Η συγκεκριμένη δίκη αφορά τη μήνυση που είχαν καταθέσει οι γονείς της Έμμας, ζητώντας την ποινική δίωξη της νεαρής γυναίκας για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία. Με την ανακοίνωση της αναβολής, η μητέρα της 21χρονης αντέδρασε έντονα, απευθυνόμενη στο δικαστήριο με λόγια που αποτύπωναν τον πόνο και την οργή της, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «κάποιοι θα επιστρέψουν στα παιδιά τους, ενώ το δικό μου δεν θα γυρίσει ποτέ».

Υπενθυμίζεται ότι η 23χρονη συνοδηγός έχει ήδη απαλλαγεί, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, από τις κατηγορίες της συνέργειας στην επικίνδυνη οδήγηση και της εγκατάλειψης τροχαίου, καθώς οι δικαστές έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Το σκεπτικό βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στη νεαρή ηλικία της και στην ψυχολογική της κατάσταση τη στιγμή του δυστυχήματος.

Στο μεταξύ, στα τέλη του 2023, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 15 ετών στον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα, εγκατάλειψη θύματος και οδήγηση χωρίς άδεια.

Με πληροφορίες από neakriti.gr, voria.gr