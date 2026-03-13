Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση του 20χρονου που εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης 12/3, και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, με τις Αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις οπαδικής βίας.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στον 20χρονο που βρέθηκε αιμόφυρτος και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, περιέγραψε το χρονικό της υπόθεσης:

«Πριν τις 11 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, καθώς όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για περιστατικό που εξετάζεται ως ανθρωποκτονία.

«Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να πρόκειται για προσωπικές διαφορές, η ίδια σημείωσε ότι το σενάριο εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

«εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Θυμίζουμε πως το βράδυ της Πέμπτης 12/3, στην περιοχή της Καλαμαριάς έπεσε νεκρός ένας 20χρονος μετά από το αιματηρή συμπλοκή.

Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία ομάδα οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης φέρεται να είχε στήσει καρτέρι σε οπαδό αντίπαλης ομάδας, χωρίς όμως να είναι εντελώς εξακριβωμένο το εάν το περιστατικό συνέβη λόγω οπαδικών διαφορών.

Η Αστυνομία κινήθηκε άμεσα, προχωρώντας σε προσαγωγές ατόμων που ενδέχεται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο νεαρός που φέρεται να τράβηξε το μαχαίρι και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε ταυτοποιηθεί από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης ως ένα από τα μέλη ομάδας αυτόκλητων ακροδεξιών «τιμωρών» παιδεραστών με την διαδικτυακή ονομασία «Pedohunters», οι οποίοι παγίδευαν άτομα μέσω διαδικτύου.

Αρχικά, η εκτίμηση που σχηματίστηκε από τις Αρχές ήταν ότι ενδέχεται να πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο, καθώς ο 20χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός ομάδας της Θεσσαλονίκης. Γι’ αυτό και η έρευνα ανατέθηκε σε αστυνομικούς της Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Bορείου Ελλάδος.