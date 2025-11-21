Ο «πειρατής» από την Μεσσαριά της Σαντορίνης είχε «αγκυροβολήσει» στο κυκλαδίτικο νησί και από εκεί προσέφερε στους πελάτες του ένα παράνομο «παράθυρο» στον κόσμο της συνδρομητικής τηλεόρασης, με το αζημίωτο.

Ο 48χρονος παρείχε «απευθείας πρόσβαση σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, παρέχοντας παράλληλα στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη». Όλα αυτά όμως γίνονταν επί πληρωμή με χρηματα που κατέληγαν στην τσέπη του 48χρονου και όχι στα ταμεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο και παράγουν τηλεοπτικό προϊόν.

Συγκεκριμένα, «για τις «υπηρεσίες» του, λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας -50- ευρώ για -3- μήνες ή -100- ευρώ για -6- μήνες, ζημιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εταιρείες παροχής συνδρομητικού περιεχομένου».

Μια καταγγελία όμως που έφτασε πριν από λίγο καιρό στην Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ήταν αρκετή για να ξεκινήσει η έρευνα και να γίνει «απόβαση» αστυνομικών στη Σαντορίνη. Ακολούθησε κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι του 48χρονου «πειρατή», παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

συσκευή IPTV, η οποία είχε τροποποιηθεί και τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης -μεταξύ άλλων- συνδρομητικών καναλιών δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

mini disk,

συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

το χρηματικό ποσό των -4.820- ευρώ.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των τελικών χρηστών, -68- άτομα, για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.