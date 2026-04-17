Χρήστος Μαζάνης

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο οποίος επιχείρησε να παραλάβει ταχυδρομικό δέμα με σχεδόν δύο κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, με σκοπό –όπως εκτιμάται– τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι άνδρες της Δίωξης, εντόπισαν το ύποπτο δέμα που προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε ως τελικό προορισμό την Αθήνα, στο πλαίσιο ελέγχων σε διεθνείς αποστολές ταχυδρομικών αντικειμένων.

Μετά τον εντοπισμό του δέματος, στήθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να συλληφθεί ο παραλήπτης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το δέμα προοριζόταν για περιοχή των Πετραλώνων και συγκεκριμένα παραλήπτης ήταν ένας 27χρονος, ο οποίος και συνελήφθη τη στιγμή που επιχείρησε να το παραλάβει.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, αυτό που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το γεγονός ότι εντοπίστηκε περίπου ενός κιλό «βούτυρο κάνναβης», μια μορφή συμπυκνωμένης ναρκωτικής ουσίας που δεν έχει καταγραφεί ξανά σε ανάλογη υπόθεση στη χώρα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και για τυχόν άλλους εμπλεκόμενους.