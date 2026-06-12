Nέρα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας έπειτα από την εκτεταμένη έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία οδήγησε στο «ξήλωμα» μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, με εγκέφαλο πρώην ποδοσφαιριστή, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι «αδιάφθοροι» της ΕΛ.ΑΣ. σκόνταψαν πάνω σε ένα εντελώς ξεχωριστό αλλά εξίσου προκλητικό περιστατικό.

Πρωταγωνιστές, ένστολοι που είχαν αναλάβει τα μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια του Final Four της Ευρωλίγκας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας Υπαστυνόμος, κατηγορούμενος στο κύκλωμα, μαζί με έναν συνάδελφό του, εκμεταλλευόμενοι την υπηρεσία τους στον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ, όπως προέκυψε, απαίτησαν και έλαβαν το χρηματικό ποσό των 900 ευρώ από πρόσωπα του κοντινού τους περιβάλλοντος, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν παράνομη είσοδο στις κερκίδες χωρίς την κατοχή του απαραίτητου εισιτηρίου.

Η παράνομη αυτή «ταρίφα» για τον τελικό του μπάσκετ αποτέλεσε ένα μόνο παρακλάδι της συνολικής δράσης του κυκλώματος, το οποίο βρισκόταν εδώ και καιρό στο μικροσκόπιο των αρχών για εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η οργάνωση λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο με βασικό αντικείμενο τη συστηματική διακίνηση κοκαΐνης με σκοπό το παράνομο κέρδος, ενώ ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας πολύ γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος συνεργαζόταν στενά με τους επίορκους αστυνομικούς.

Στη συνολική υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και ένας ειδικός φρουρός, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η δικογραφία αποκαλύπτει ότι η παρανομία των εμπλεκόμενων αστυνομικών είχε γίνει καθημερινή πρακτική, καθώς πέρα από τα ναρκωτικά και τις εισόδους στα γήπεδα, είχαν αναπτύξει και άλλες μικροαπάτες.

Όλοι οι κατηγορούμενοι κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που τους βαραίνουν.