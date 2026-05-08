«Υπερωρίες» έκανε τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο ο 34χρονος ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» και κατηγορείται για την συμμετοχή του στη δολοφονία του επονομαζόμενου «Θαμνάκια» στο κέντρο του Χαλανδρίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Αρχών, ο Α.Π. με την εντυπωσιακή σωματοδομή και τα τατουάζ στα χέρια του, στις 24 Απριλίου είναι ένα από τα άτομα που συναντήθηκαν στην περιοχή του Αιγάλεω με τους συνεργούς του, και κατέληξαν στην οδό Παλαιολόγου, όπου εκτέλεσαν τον Γιώργο Μοσχούρη, την ώρα που έβγαινε από ιδιωτική κλινική.

Στη συνέχεια, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέφυγαν μέχρι το Πάτημα Χαλανδρίου όπου έκαψαν το αυτοκίνητο τους. Από το υλικό των καμερών που κατάφεραν να συγκεντρώσουν οι αστυνομικοί, είδαν τα μέλη της συμμορίας να φεύγουν από εκεί και να κατευθύνονται στην Κηφισιά. Σε εκείνο το σημείο άφησαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν και κάποιοι κατευθύνθηκαν προς τον Ασπρόπυργο, ενώ κάποιοι άλλοι προς το Χαϊδάρι.

«Είναι απίστευτα μεγάλος ο αριθμός των καμερών και των βίντεο που είδαμε μέχρι να καταγράψουμε τις κινήσεις τους. Σε κανένα σημείο όμως των διαδρομών δεν άφησαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους» λέει αξιωματικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Ο νεαρός, μετά την συμμετοχή του στην εκτέλεση του «Θαμνάκια», δεν σταμάτησε. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, στις 6 Μαΐου, και αφού είχαν περάσει μόλις 13 ημέρες προχωρά στην αρπαγή τύπου tiger του γιου επιχειρηματία από την περιοχή του Υμηττού.

Τρεις άγνωστοι έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο τον 25χρονο και τον πήγαν σε ερημική παραλία της Σαρωνίδας.

Εκεί εμφανίστηκε και γνωστός τράπερ ο οποίος κρατούσε ένα όπλο στο χέρι και απειλούσε τον γιο του επιχειρηματία.

Κατά την διάρκεια της διαδρομής οι δράστες κάρφωναν το θύμα σε διάφορα σημεία του σώματός του με ένα κατσαβίδι και του ζητούσαν να τους δώσει 25 χιλιάδες ευρώ και επιπλέον, μία μοτοσικλέτα ανάλογης αξίας. Ύστερα από περίπου πέντε ώρες και αφού οι δράστες αποπειράθηκαν με τη χρήση κόφτη, να κόψουν τα δάχτυλα, το θύμα εξαναγκάστηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να συγκεντρώσουν τα χρήματα.

Τελικά συγκέντρωσε 15 χιλιάδες ευρώ τα οποία και τους παραδόθηκαν στην Γλυφάδα. Σε κάποιο σημείο της διαδρομής το θύμα της αρπαγής βρήκε την ευκαιρία, όταν ο ένας από τους τρεις δράστες κατέβηκε για να πάρει τα λεφτά, και διέφυγε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και όταν ήταν ελεύθερος, οι δράστες του έστελναν μηνύματα και βίντεο, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, απαιτώντας από αυτόν 10 χιλιάδες ευρώ και την μοτοσικλέτα που δεν είχε προλάβει να τους δώσει!

Ο 34χρονος Α.Π. είναι έγκλειστος των φυλακών και την προσεχή Τρίτη θα απολογηθεί με τους άλλους τρεις συγκατηγορουμένους του. Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι για την υπόθεση της εκτέλεσης του «Θαμνάκια» είναι συνολικά 6 άτομα. Δύο Έλληνες, δύο άτομα με καταγωγή από την Αλβανία, και δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν βρεθεί αποτυπώματά τους στη δολοφονία Μοσχούρη αλλά δεν έχουν ταυτοποιηθεί.