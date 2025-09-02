Τον μισό ποινικό κώδικα αντιμετωπίζουν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα, στα Χανιά. Η… πολυπληθής συμμορία, που δραστηριοποιούταν σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις, «φιλοξενούσε» αστυνομικούς, στρατιωτικούς και επιχειρηματίες, ενώ είχε βρει τον τρόπο να αγοράζει και να πουλάει οικόπεδα της Εκκλησίας. Σαν να μην έφτανε αυτό, «μοίραζε» και πτυχία σε συνεργασία με καθηγητές ΑΕΙ.

Ο «Αυστραλός», ο «Μικρός», η «Άτζελα», ο «Μπίγκαλης», ο «Κούλης» και ο «Αγάς», είναι μερικά από τα ψευδώνυμα των κατηγορούμενων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ένας αστυνομικός με το παρατσούκλι «Γκόμενα» ή «Κοπέλα» και ένας στρατιωτικός της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να έχουν δύο πασίγνωστοι επιχειρηματίες της Κρήτης.

H εγκληματική οργάνωση έχει και «άρωμα γυναίκας», καθώς ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και δύο… κυρίες.

Στόχος των εκβιασμών ήταν πολύ συχνά ξενοδόχοι, ενώ τα μέλη του κυκλώματος κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα και μηχανές.

Η δομή και η δράση της οργάνωσης

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει πώς δρούσαν τα 49 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ερευνάται ο ρόλος και άλλων 41 ατόμων.

Αρχηγός φέρεται να είναι ο Ψ.Α., από το Κολυμπάρι Χανίων, ο οποίος μαζί με άλλα επτά άτομα προμήθευαν ναρκωτικά σε χρήστες και σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, χωρίζοντας τον νομό Χανίων σε τρεις πιάτσες, ενώ κάθε υποομάδα διακινούσε συγκεκριμένο ναρκωτικό (κοκαΐνη, κάνναβη, ηρωίνη).

Τα αρχηγικά μέλη στη συνέχεια νομιμοποιούσαν με διάφορους τρόπους τα μαύρα χρήματα, είτε με το να πληρώνουν το χρηματικό αντίτιμο των ναρκωτικών ουσιών μεταφέροντας το σε τραπεζικό λογαριασμό – Iris ή Revolut – μελών, είτε μέσω τραπεζικής κάρτας στο τερματικό ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών «POS» της νόμιμης επιχείρησής μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι κατηγορούμενοι διατηρούσαν σχέσεις και επαφές με τους δύο άντρες που ευθύνονται για τη βόμβα στην πολυκατοικία στα Χανιά που έμενε αστυνομικός, ενώ σημαντικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είχαν οι δύο επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού που φέρονται να έλυναν πολλά προβλήματα.

Από την έρευνα επίσης προέκυψε ότι εκβίαζαν και μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας, με συνολικό όφελος πάνω από 1.5 εκατομμύριο ευρώ.

Πέρα από τον Ψ.Α., που ήταν ο επικεφαλής, η ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσε πως υπήρχαν άλλα επτά αρχηγικά μέλη. Οι προαναφερόμενοι ήταν αυτοί που προμήθευαν τα υπόλοιπα «στελέχη» με τις ναρκωτικές ουσίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει το γεγονός ότι η οργάνωση – και πιο συγκεκριμένα τέσσερα μέλη αυτής – εμπλέκονται σε περιπτώσεις εκβιασμού κληρικών και επιχειρηματιών (ξενοδόχων) των Χανίων, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης και σε άσκηση επιρροής για απόδοση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις χρηματισμού κρατικών λειτουργών.

Οι συμμορίτες ξόδευαν τα κέρδη τους σε ακριβά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

«Μπίζνα» με τα οικόπεδα της Εκκλησίας

Στο σπίτι επιχειρηματία που αποτελεί μέλος της οργάνωσης, εντοπίστηκε πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων, σύμφωνα με το Politica. Από την έρευνα της Ασφάλειας Χανίων προκύπτει ότι η οργάνωση είχε βρει έναν ακόμη τρόπο να γεμίζει τα ταμεία της: μέσω αγοραπωλησιών οικοπέδων που φαίνεται πως ανήκαν στην Εκκλησία.

Κάτω από καθεστώς πίεσης, αποκτούσαν οικόπεδα σε τιμή «ευκαιρίας» και στη συνέχεια είτε τα μεταπωλούσαν σε πολλαπλάσια αξία, είτε τα εκμεταλλεύονταν οι ίδιοι.

Την ίδια στιγμή, από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις προκύπτει το ζωηρό ενδιαφέρον των κατηγορουμένων για το ποιος θα είναι ο νέος Μητροπολίτης Χανίων. Χρησιμοποιώντας άτομα με επιρροή, φαίνεται πως επιδίωκαν να αναλάβει τη θέση πρόσωπο της αρεσκείας τους.

Οι μυστικοί αστυνομικοί

Καταλυτικό ρόλο στην εξάρθρωση έπαιξε η απόφαση της Εισαγγελίας Χανίων να δώσει για πρώτη φορά στην Κρήτη το «πράσινο φως» για διείσδυση μυστικών αστυνομικών σε συμμορία.

Δύο αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων έφτασαν στο νησί τον Ιούνιο, με το πρόσχημα ότι θα εργάζονταν σε κατάστημα εστίασης. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, μεθοδικά και υπομονετικά, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών της μαφίας και κατέγραψαν κρίσιμες πληροφορίες.

Οι συναντήσεις και οι ενημερώσεις γίνονταν νύχτα, σε ερημικές περιοχές, υπό άκρα μυστικότητα. Οι δύο αστυνομικοί δεν πάτησαν ποτέ στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, ώστε να μην κινήσουν υποψίες.

Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν

Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου, οι 49 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν 48ωρη προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή. Κατά την άφιξη τους στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, οι κατηγορούμενοι έβριζαν και ειρωνεύονταν τους αστυνομικούς. Συγγενείς, που βρέθηκαν στον χώρο για να τους υποστηρίξουν, τους χειροκροτούσαν και τους έδιναν κουράγιο.

Οι απολογίες τους θα πραγματοποιηθούν σε δύο «φάσεις», καθώς πρόκειται για αρκετά άτομα. Αυτό σημαίνει πως θα ξεκινήσουν το πρωί της Πέμπτης (4/9) και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή (5/9).