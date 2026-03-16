Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός ορειβάτη που τραυματίστηκε σε υψόμετρο περίπου 1.950 μέτρων, κατά την ανάβασή του προς τη Δρακόλιμνη της Τύμφης, στην Ήπειρο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διαδρομή προς το καταφύγιο της Αστράκας. Ο τραυματισμένος άνδρας δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την πορεία του, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα η ομάδα που τον συνόδευε.

Ο επικεφαλής της παρέας, ο οποίος είναι εθελοντής διασώστης, οργάνωσε επιτόπου επιχείρηση μεταφοράς. Με τη χρήση σχοινιών, οι ορειβάτες κατάφεραν να μετακινήσουν με ασφάλεια τον τραυματία έως το καταφύγιο.

Εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών και του χιονισμένου, δύσβατου εδάφους, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το εναέριο μέσο προσγειώθηκε με επιτυχία σε απότομη πλαγιά, παραλαμβάνοντας τον ορειβάτη και ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση αεροδιακομιδής. Tον μετέφερε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.