Τρεις μηνύσεις, που υποβλήθηκαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα τον περασμένο Ιούνιο, ήταν εκείνες που άνοιξαν τον «ασκό του Αιόλου» για τις συλλήψεις τεσσάρων μελών της πασίγνωστης οικογένειας Ρομά στη Λάρισα, με το αρχικό Β. και την αποκάλυψη της απάτης με το πρόσχημα των χρυσών λιρών.

Οι συλληφθέντες που θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, απάτη, απόπειρα παράνομης βίας, ξέπλυμα μαύρου χρήματος με το οικονομικό όφελος να ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Η «Ζούγκλα» παρουσιάζει τα στοιχεία της υπόθεσης με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να διαφημίζουν κυρίως την πολυτελή ζωή τους.

Οι απειλές με πιστόλι

Η γυναίκα που εμφανίστηκε στην αστυνομία στις 10 Ιουνίου περιέγραψε πως την εξαπάτησαν τρία μέλη της γνωστής οικογένειας Ρομά. Το θύμα ήταν πρώην μέλος Δημοτικής Αρχής στην Καρδίτσα και γνώριζε επαγγελματικά έναν από τους κατηγορούμενους καθώς είχαν συνεργαστεί σε άδειες που δίνονταν για εμποροπανήγυρεις στην περιοχή.

Ο κατηγορούμενος την κάλεσε τηλεφωνικά στο σπίτι του και αφού προηγουμένως την έπεισε σχετικά με την τεράστια περιουσία του και επιδεικνύοντας την πολυτελή κατοικία του στη Λάρισα, της πρότεινε να αγόραζε από τον ίδιο χρυσές λίρες για 285 ευρώ την καθεμία και όχι 365 ευρώ που είχε η αγορά.

Συμφώνησαν με το αρχικό ποσό να αγγίζει τις 55.000 ευρώ. Όταν η γυναίκα παρέδωσε τα χρήματα ο κατηγορούμενος άρχισε τις δικαιολογίες και κυρίως ότι οι λίγες ήταν σε τυποποιημένη συσκευασία με ποσότητα λιρών 200.000 ευρώ και έτσι δεν μπορούσε να τις παραδώσει άμεσα. Η απάτη συνεχιζόταν με τη γυναίκα να χάνει συνολικά 143.000 ευρώ ενώ έταζαν ακόμα και πλάκες χρυσού.

Όταν η γυναίκα απαίτησε τα λεφτά της ,όχι μόνο δεν τα πήρε, σύμφωνα με την καταγγελία της, αλλά την απείλησαν με πιστόλι ενώ εντύπωση προκαλεί ότι έφθασαν στο σημείο να της παραδώσουν συσκευασία που αντί για λίρες είχε κέρματα των 20 λεπτών.

«Κάτσε φρόνιμος – Ξέρουμε που μένετε και τι οδηγείτε»

Οι κατηγορούμενοι στοχοποίησαν και άλλο θύμα με τα ραντεβού να δίνονται στη Γλυφάδα, από το οποίο απέσπασαν πάνω από 130.000 ευρώ. Όταν ο άντρας ζητούσε τα χρήματά του καθώς οι χρυσές λίρες είχαν αποδειχθεί ..άνθρακας άρχισαν και οι απειλές:

«Εμάς κανείς δεν τόλμησε να μας ενοχλήσει όπως εσύ. Αφού σου είπαμε θα στα δώσουμε. Ξέρεις τι γίνεται σε όποιον μας ενοχλεί;» και «καμία φορά τα σπίτια ή οι δουλειές παίρνουν φωτιά μόνα τους και οι άνθρωποι εξαφανίζονται από το πουθενά. Ξέρουμε τα πάντα. Που μένετε,τι οδηγείτε. Μη μας αναγκάσεις να φθάσουμε παντού. Κάτσε φρόνιμα».

Διαφήμιζαν δε, τις υψηλές, όπως ισχυρίζονταν, διασυνδέσεις τους.

«Όλοι οι μπάτσοι και οι δικαστές είναι αγορασμένοι. Είναι κατοικία μας. Αυτοί ρωτάνε εμάς τι θα γράψουν», έλεγαν στα θύματά τους.

Το μεγαλύτερο ποσό -710.000 ευρώ – οι κατηγορούμενοι το απέσπασαν από έναν άνδρα από τα Τρίκαλα με την κόρη του να είναι πρώην πολιτεύτρια στην Θεσσαλία.

«Είναι αλήτες – Έχουν άκρες»

Η έρευνα έδειξε ότι είχαν πανάκριβα αυτοκίνητα, ρολόγια και κοσμήματα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση θύματος:

«Όλοι οι Ρομά έχουμε μάθει ότι πιάσατε τους Β..από τη Λάρισα. Από φόβο να ξέρετε δεν θα έρθει κανείς να σας μιλήσει. Οι Β. τα έχουν καλά με τους αστυνομικούς στη Λάρισα και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα τους βοηθήσετε.Το ξέρουν και οι Β..και όπου σταθούν λένε ότι σας πληρώνουν και εσάς και ότι αν κάποιος μιλήσει θα τους σκοτώσουν. Οι τύποι είναι αλήτες. Να ξέρετε δεν είναι μόνο απατεώνες για να δαγκώνουν κόσμο, έχουν άκρες και με άλλα άτομα και κάνουν γερό παιχνίδι».