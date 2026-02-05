Η δασκάλα Yoga που συνελήφθη επειδή τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φιλικών και συγγενικών της προσώπων φέρεται να έχει ψυχολογικά προβλήματα.

H 56χρονη έκαιγε τα οχήματα των δικών της ανθρώπων επειδή εκείνοι αρνήθηκαν να της δώσουν δανεικά.

Η κατηγορούμενη μετά τη σύλληψή της οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και διατάχθηκε η μεταφορά της στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

Αυτό που κυρίως προβληματίζει είναι οι αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα. Σε αυτές μιλά για «θεία δίκη», «απαξίωση» και «εγκλήματα που της τρώνε τη ζωή».

Στις αναρτήσεις της φαίνεται πως υπάρχει μένος, οργή και συσσωρευμένη αγανάκτηση. Φανερώνουν μάλιστα πως με κάποιους είχε «προηγούμενα».

Ακολουθούν φωτογραφίες της 56χρονης δασκάλας yoga

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν οι αστυνομικοί την εντόπισαν και της πέρασαν χειροπέδες, φέρεται να τους είπε ειρωνικά: «Πόσους εμπρησμούς θα μου φορτώσετε τώρα;».

Η πιο πρόσφατη επίθεση της 56χρονης σημειώθηκε την Πέμπτη 29/2, στην Κηφισιά, έξω από την κατοικία μιας φίλης της. Και σε αυτή την περίπτωση, το όχημα εξερράγη και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η 56χρονη στο παρελθόν είχε έντονη παρουσία στα γυμναστήρια των Βορείων Προαστίων

Η 56χρονη, άλλοτε γνώριμη φιγούρα στους χώρους γυμναστικής των Βορείων Προαστίων, διάλεξε αυτόν τον τρόπο προκειμένου να εκδικηθεί τους συγγενείς της επειδή δεν της έδιναν χρήματα. Όπως εκτιμούν οι Αρχές, η άρνηση του στενού της κύκλου να τη στηρίξει οικονομικά, στάθηκε η αφορμή για τη δράση της.

«Οι γονείς της, τη στήριζαν οικονομικά. Τους έλεγε μάλιστα “σας σιχαίνομαι, είστε αλήτες”. Είχε δικό της διαμέρισμα, δεν ήθελε να μένει μαζί τους. Ασχολούνταν με τη γιόγκα, δούλευε και είχε μαθητές», πρόσθεσε οικογενειακός φίλος.

Η κατηγορούμενη ήταν ήδη γνωστή στις Αρχές, καθώς πριν από μία δεκαετία είχε βάλει φωτιά στο αυτοκίνητο του πατέρα της.

Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, φέρεται να τοποθέτησε τρεις αυτοσχέδιους μηχανισμούς σε διαφορετικά οχήματα.

Βίντεο που είδε το «φως» της δημοσιότητας καταγράφει με λεπτομέρεια τη στιγμή που τοποθετείται ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στη Νέα Ερυθραία:

Στα πλάνα διακρίνεται η εκπαιδεύτρια γιόγκα να πλησιάζει με απόλυτη ψυχραιμία το αυτοκίνητο οικείου προσώπου από το περιβάλλον της, να στερεώνει τον μηχανισμό στον τροχό και να αποχωρεί βιαστικά. Λίγο αργότερα ακολουθεί η έκρηξη και το όχημα παραδίδεται στις φλόγες.

Παρόμοια πρακτική, σύμφωνα με τις Αρχές, ακολουθήθηκε και στην περίπτωση του οχήματος της θείας της, παρότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί σε διπλανό κτήριο.