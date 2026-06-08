Από τις 12 Αυγούστου 2026 θα τεθεί σε εφαρμογή ο κοινοτικός κανονισμός που θα βάλει τέλος στις ατομικές συσκευασίες κέτσαπ, μαγιονέζας, αλατιού κ.α. στα εστιατόρια.

Η εφαρμογή του νέου μέτρου, που θα έχει ορίζοντα εφαρμογής έως το 2030, αφορά τον Κανονισμό για τις Συσκευασίες και τα Απόβλητα Συσκευασιών (PPWR).

Τα εστιατόρια, αλλά και τα καφέ σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες ζάχαρης, θα πρέπει να έχουν πάνω στα τραπέζια επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη όπως μπουκάλια, βαζάκια κ.α.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έφερε το νέο κανονισμό καθώς έλαβε υπόψη στοιχεία που δείχνουν ότι οι απορρίψιμες συσκευασίες αποτελούν σημαντικό ποσοστό των στερεών απόβλητων, τα οποία είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

Ωστόσο, από την εφαρμογή του νέου κανονισμού εξαιρούνται τα ντελίβερι και τα κέτερινγκ, για υγειονομικούς λόγους που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μεταφορά των προϊόντων αυτών.