Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Γ. Γεννηματάς», ένας γιατρός καλείται να φροντίσει περισσότερους από 50 ασθενείς στην εφημερία. Στο Σισμανόγλειο, τέσσερις αναισθησιολόγοι καλύπτουν όλες τις εφημερίες του τμήματός τους. Αυτή την εικόνα περιγράφει σε δύο ανακοινώσεις της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας-Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), εξηγώντας τι σημαίνουν τα κενά σε προσωπικό για τους γιατρούς, και για τη λειτουργία των δύο νοσοκομείων.

Έως 1.000 περιστατικά σε μία γενική εφημερία

Στα Επείγοντα του «Γ. Γεννηματάς» φτάνουν από 800 έως 1.000 περιστατικά σε κάθε γενική εφημερία και περίπου 200 στην πρωινή. Κατά την ΕΙΝΑΠ, οι προσελεύσεις και οι εισαγωγές αυξήθηκαν περίπου 30% την τελευταία διετία. Κι όμως, στις εφημερίες υπηρετούν λιγότεροι γιατροί από όσους προβλέπει το ίδιο το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, ώστε να λειτουργεί το τμήμα με ασφάλεια.

Το πρωί, σε έναν ειδικευόμενο αναλογούν 15 νοσηλευόμενοι. Όπως καταγγέλλει η Ένωση, τα ρεπό και οι άδειες που χρωστά το νοσοκομείο στους γιατρούς συσσωρεύονται, η συνεχόμενη εργασία φτάνει ακόμη και τις 32 ώρες και η εκπαίδευση των ειδικευόμενων περνά σε δεύτερη μοίρα.

Σισμανόγλειο: Τέσσερις αναισθησιολόγοι για όλες τις εφημερίες

Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα του Σισμανόγλειου, από τις 12 οργανικές θέσεις καλύπτονται μόλις τρεις. Τις εφημερίες μοιράζονται οι τρεις γιατροί που κατέχουν τις θέσεις αυτές και μία συνάδελφός τους, αποσπασμένη από την Παμμακάριστο.

Δύο ακόμη Επιμελητές από το «Αμαλία Φλέμινγκ» μετακινούνται εκ περιτροπής στο Σισμανόγλειο για να βοηθήσουν στην τακτική λειτουργία του τμήματος. Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι οι μετακινήσεις δεν καλύπτουν τα κενά: από τις οκτώ χειρουργικές αίθουσες που διαθέτει το νοσοκομείο, το πρωί λειτουργούν μόνο οι τρεις.